即巿股評 港股直擊

套用內地術語，港股由年初發展的「慢牛」，實際上是「結構性牛市」，強者愈強，以第二季至今，明顯以汽車股及內房股佔先。閣下若有參加7月3日講座，不妨參考我們第三季的「強勢股策略」的十隻股份名單，內房及汽車佔去一半。

很多人都對汽車股今年強勢感意外，事關去年底多家大行不看好，認為內地小排量汽車購置稅優惠減半，勢必影響今年汽車銷售增長，加上SUV競爭，減價戰恐怕避不了。點知現在整個故事發展似乎正改寫中，SUV需求仍然強勁，年輕一代買不起房，也要買部車威威，畢竟內地打工仔工資增長快速，車貸又普及，買部國產牌子SUV，現在也不覺得失禮。

車股各有賣點，華晨(01114)今日第一棍打上，技術上挑戰17.5元，若嫌息率太低，PB較高的話，北京汽車(01958)亦可選擇。習大大去德國開G20峰會，北汽管理層隨團跟戴姆勒(Daimler)簽合作，在華建電動車廠，北京奔馳往後潛力值得憧憬。那邊廂，北京現代雖然上半年受中韓關係惡化影響銷售，但相信將告一段落，較早前J.D.Power發布了2017年中國汽車銷售滿意度研究(SSI)報告，北京現代以665分的佳績位居2017主流車銷售滿意度指數排名第一名。北汽今日高見7.96元，現升3.5%報7.89元，亦是第一日抽升，預測市盈率6.7倍，息率4.1厘，首站看8.5元，9元是最後蟹貨阻力。

羅崇博 (杜比)