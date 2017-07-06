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今日 14:29 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】建成炒高36% ITP較招股價飆6.9倍

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多隻半新股炒高。建成控股(01630)暫時最多升36%，見0.68元，現升20%，成交額2820萬元。集團招股價為0.38元。

瑞斯康集團(01679)最新升24.3%，報2.1元，成交額1060萬元。集團招股價1元，上市後最高見2.75元。

創業板ITP(08446)曾升20.8%，見2.38元創上市新高，現升12.2%，成交額2090萬元。集團6月14日以招股價0.3元，以高位計上市累飆6.93倍。

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