即巿股評 港股直擊

隔晚美股無乜動靜，港股噚日單日扭轉跌勢，恒指重上50日線，雖然暫時脫險，但唔表示咁就完全調整上番去。今早恒指係曾經上過25600點半日高位，但仍未收復周初開市失地，未能轉回強勢。港股要向番上行，大前題係恒指要重上25650之上企穩，睇今日半場大市表現，似乎未做得到。恒指半場報收25440點，接近半日低位25437點，暫時跌81點；國指則跌75點，報收10307點。

估計大市又玩住區間移動先，不過移動區間略為下移，由結算前嘅25500-26000點，下移一級落咗嚟25200-25600點。即係又係咁玩住先，上面唔企穩25650點，升唔到，下面唔穿25200點強力支持，唔會殺落去，不過上下方確認破位，唔係假穿的話，兩邊都有四五百點行。失守25200，至少見24800先有較大支持，突破26000，行多五舊上26500係基本。

華晨係時候發力後追

大摩一招魔笛追魂，愈玩愈出神入化，之前被祝福嘅恒大(03333)、大笨象(00005)同中銀香港(02388)咁大隻都可以點石成金，而噚日唱一唱淡聯通(00762)同中資電訊股，整個板塊仆直。今日魔笛追魂唱起氣車股，廣汽(02238)、長汽(02333)同正通(01728)全部做好，當中廣汽及正通更創新高。不妨留意華晨(01114)，相對其他汽車股，華晨算係落後，今日股價急升近4%，係時候發力後來追上。

內險股繼續做好，龍頭平保(02318)再創54.8元今年新高，其他內險股人保(01339)升4.52%；財險(02328)升4.26%；新華保險(01336)升0.96%；太平(00966)升0.92%。只有被「另類祝福」過嘅國壽(02628)先升後回，暫時平手未見進賬。

跟紅頂白係呢期特色，強勢股愈升愈有，落後嘅一直落後，就好似汽車銷售嘅4S零售商，正通(01728)破頂再破頂，但和諧汽車(03836)仍然相差幾街，唔知幾時資金先炒到佢。A股市鋰電池板塊熱炒，港股呢邊嘅新能源車電池的股份亦落鑊，天動能力(00819)升4.4%；超威動力(00951)升1.3%；比亞迪(01211)升1%，不過電池股真係咪高追，以前高追都瀨過嘢。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)