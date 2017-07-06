港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數假期後復市，收市個別發展。港股昨日回升132點後，今早表現反覆，再跌穿50天線，並以接近半日低位收市。

恒指今早高開52點，甫開反覆升77點，見25599點半日高，上午10時前突轉跌，中午收市前最多跌85點，見25436點，失50天線(約25450點)水平。恒指中午收報25440點，跌81點或0.3%，大市成交額424.3億元。

國企指數報10307點，跌73點或0.7%。

A股半日低收，滬指跌0.13%；深成指跌0.55%。

藍籌內銀股領跌，建行(00939)跌0.5%；工行(01398)跌0.6%；除息的中行(03988)跌0.8%。另外，中移動(00941)跌0.9%；聯通(00762)跌1.3%。隔晚外圍油價急挫4%，「三桶油」半日跌0.7%至1.4%。相反，騰訊(00700)一度見275元，半日僅升0.1%；長實地產(01113)升1.8%；銀娛(00027)升1.2%；友邦(01299)升0.3%。

焦點板塊

汽車股：昨日跑贏大市的主要汽車製造商今早續見追捧。昨日獲大摩唱好、急升10.3%的廣汽(02238)升2.1%；長汽(02333)追落後，半日升6%，為表現最好國指成分股，且進佔成交金額榜第三位；北汽(01958)升3.2%；華晨(01114)升3.9%；東風(00489)獲瑞信上調目標至11.5元，半日升0.3%。4S零售商方面，大摩最新上調正通汽車(01728)目標價至9.8元，股價升1.3%；中升(00881)升4.8%；廣匯寶信(01293)升2.4%。此外，A股市鋰電池板塊熱炒，本港從事新能源車電池的股份亦造好，天動能力(00819)升4.4%；超威動力(00951)升1.3%；比亞迪(01211)升1%。

內險股：昨日尾段炒高的內險續見支持，人保(01339)升4.5%；新華保險(01336)升1%；財險(02328)升4.3%；太平(00966)升0.9%；平保(02318)升0.1%。

內房股：二、三線股份領前大市，金地商置(00535)上半年累計合約銷售額按年飆升3.05倍，股價今早創逾兩年高，半日升15.8%；中國奧園(03883)創上市新高，半日升2.5%；中駿置業(01966)創上市新高，半日升2%；中國金茂(00817)升1.9%；SOHO中國(00410)升3%。另外，中國新城市(01321)擬折讓近兩成配售最多2.6億股新股，淨籌約4.66億元，股價半日炒高21.6%。

焦點股份

復星系：今早跑輸大市，復星醫藥(02196)曾挫7.1%，半日跌6.6%，成交額1.3億元，其A股(600196.SH)半日跌7.47%。另外，復星國際(00656)挫4.2%，報11.54元。復星集團中午立即發聲明澄清指，發現有網絡報道稱「復星集團董事長郭廣昌失聯」，事實上郭廣昌今天在陝西西安參加第八屆秦商大會並作主題發言。復星指，網上炒作純屬謠言及惡意誹謗，集團經營一切正常。

安踏體育(02020)：逆市造好，最多升8.2%，高見27.6元創上市新高，半日升2.9%，成交額2.61億元。

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