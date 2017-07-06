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今日 11:48 港股直擊 即巿股評

恒指挫逾70點 再試50天線

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上午11時30分後，港股跌穿早段低位，暫時最多跌76點，見25445點，下試50天線(約25450點)水平。截至上午約11時45分，恒指報25460點，跌61點或0.2%，大市成交額408.34億元。

國企指數報10315點，跌66點或0.6%。

A股半日低收，滬指跌0.13%；深成指跌0.55%。

藍籌內銀股領跌，建行(00939)跌0.5%；工行(01398)跌0.6%；除息的中行(03988)跌1%。

中移動(00941)跌0.9%。

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