即巿股評 港股直擊

噚日恒指就真係巴閉，朝早開市之後都仲見紅；拆開5分鐘圖睇恒指見到朝早9點50分做出嘅低位25199點，亦係一點穿25200點心嘅時候，原來就已經係全日低位。跟手大市拗腰反彈，仲倒升百幾點完場，50天線當然係失而復得啦；基於無落場嘅原故，噚日只係做咗隻塘邊鶴。

今朝恒指升53點開市，報255741點；依家10點4分，剛剛返到公司啫，遲咗少少係因為出地鐵之後走咗去涼茶舖買支廿四味，事關今朝起身到依家牙肉痛到爆，依家個口就苦到癲。睇返恒指5分鐘圖，原來喺我買涼茶嘅時候，即係9點45分恒指升到上去25599點呢個高位，同一時間5分鐘SlowSTC(14,3)嘅%K線(80.48)同%D線(77.38)剛剛踩入咗嚴重超買嘅範圍，不過通常就會再盡啲上到兩條線都見「9」字嘅，但今日就有理無理，回咗落嚟先講。10點正嘅時候恒指低位見25454點，樓下有條500分鐘線(5x100線，10點報25448點)接住，如是者往後嘅三粒燭都喺呢條500分鐘線之上。

前日一跌，噚日一回，到底係咩意思？認真，前日跌市個借口實在牽強到爆，噚日一回好明顯係有錢覺得噚日一跌係一個假回調，所以又將個市抬返上去。用技術分析去解釋嘅話，就請開條保歷加通道睇睇，其實噚日都有講過，大市的確係有試過好多次成支燭身喺保歷加通道以外，不過呢個情況亦都唔會維持好耐，而今次計埋就只有兩日嘅時間叫做跌穿過保歷加通道以外。然後噚日亦推斷恒指得兩條路去揀，結果佢揀咗第一個：唔跌住，向上屈少少務求將燭身入返去保歷加通道裡面先。今日個市就做緊呢樣嘢啦。

既然返得入去保歷加通道，又即係話依家恒指位置處於保歷加下降通道仲要接近個底(25420點)，遇底就彈架啦；但若然成條保歷加通道向下行嘅話，就真係點彈都無用。講咁多做咩，開恒指牛熊證街貨圖啦。

向上睇26100至26199點仍然都係熊證重貨區，呢度有相當1363張期指，但特別嘅係呢個重貨已經愈來愈唔貼價，即係有唔少新貼價熊證上市，而最貼價嘅就係25600至25699點，呢度有相當於10張期指；再上多100點，即係25700至25799點，呢度有135張期指，而呢兩個範圍嘅貨都係噚日先新增，換言之呢堆錢係噚日入嚟博再跌所以追貼價熊(但可惜噚日跌由升收市)，依家10點27分，恒指做緊25493點，用呢個點數計向上食呢兩層新嘢係近嘅，不過得145張期指就少啲囉。

向下睇最貼價嘅就係25100至25199點，呢度有相當於920張期指，就真肥到爆，不過由現價計向下行去呢個位……除非阿爺再點多幾隻企鵝(00700)game教壞細路，否則都唔似咁快又落多次。

向上行近但無肉食，向下行美肥多肉可惜好鬼遠，今日都係繼續觀戰算啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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