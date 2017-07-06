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騰訊(00700)宣布，向TCL集團旗下雷鳥科技注資4.5億元人民幣作為戰略投資，以16.67%持股比例成雷鳥第二大股東，推進智能電視市場。

雙方表示，將充分發揮各自優勢，圍繞電視大屏各類家庭娛樂場景提升商業運營價值，並在產品升級創新、市場資源協同、會員生態融合等方面深化合作，實現戰略資源跨界互補。

根據協議，騰訊可將視頻內容，預先加載到TCL的互聯網或智能電視，提供視頻服務。

截至今年首季，TCL智能網絡電視終端運營的累計激活用戶1908.7萬。其中，3月日均活躍用戶數為861.4萬。