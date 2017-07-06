訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:26 中國財經 港股直擊

騰訊入股TCL雷鳥拓智能電視市場

放大圖片

騰訊(00700)宣布，向TCL集團旗下雷鳥科技注資4.5億元人民幣作為戰略投資，以16.67%持股比例成雷鳥第二大股東，推進智能電視市場。

雙方表示，將充分發揮各自優勢，圍繞電視大屏各類家庭娛樂場景提升商業運營價值，並在產品升級創新、市場資源協同、會員生態融合等方面深化合作，實現戰略資源跨界互補。

根據協議，騰訊可將視頻內容，預先加載到TCL的互聯網或智能電視，提供視頻服務。

截至今年首季，TCL智能網絡電視終端運營的累計激活用戶1908.7萬。其中，3月日均活躍用戶數為861.4萬。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。