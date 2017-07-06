港股直擊 即巿股評

隔晚美股復市個別走，科技股反彈，港股昨日反彈過百點後，今早反覆。

恒指今早高開52點，報25574；國企指數低開15點，報10365。開市窄幅靠穩，暫時見最多升77點，高見25599，之後升幅收窄，9時55分左右突然向下，恒指暫時見最多跌67點，低見25454。截至10時1分，恒指跌45點，報25476。

內地股市表現相對窄幅，上證指數報3205點，微跌2點。

藍籌股個別走，騰訊(00700)昨日低見260.4元後大幅反彈，今早再高開1.3%，報274.6元，高見275元，最新報272.2元，升0.4%。

滙控(00005)無升跌，報73.6元。

昨日急升近4%的平保(02318)，今早續領漲，再創52周新高，最新升0.9%，報54.3元。

中資電訊股昨日受壓，今早繼續跑輸，中移動(00941)跌0.6%，大和最新將目標價輕微下調至116.5元，維持「買入」評級；昨日捱沽的聯通(00762)最新仍要跌0.2%。

隔晚紐約期油急跌逾4%，中海油(00883)及中石油(00857)今早跌逾1%。

汽車股輪流炒，今早輪到長汽(02333)，曾急升9.1%，最新升5.4%，報10.3元，成交活躍；昨日急升一成的廣汽(02238)，最新升1.8%。

中行(03988)今日除息，昨日收市價調整為3.688元，最新升0.3%，報3.7元。