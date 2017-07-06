港股直擊 即巿股評

國際地緣政治緊張，投資者觀望氣氛濃厚，港股昨日反彈過百點後，恒指料在10天線及20天線附近有阻力。

隔晚美股復市，三大指數表現不一，但整體呈先低後高。道指收市微跌1點，報21478點；納指漲0.67%，報6150點。聯儲局6月FOMC會議紀要重申支持逐步加息的政策路徑，但在何時啟動縮表問題上存在分歧。

科技股反彈，亞馬遜收升1.9%；蘋果公司收漲0.4%；Alphabet、微軟及Facebook均升逾1%。那邊廂，特斯拉大幅收跌7.2%，報327.09美元。高盛大幅下調特斯拉未來幾年的電動汽車銷量預測，將其目標價調低至180美元。

市場關注周五在德國舉行的20國集團領袖峰會，國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德警告，G20領袖在峰會上應討論如何應對金融市場嚴峻波動問題。另外，在峰會召開之前，國際地緣政治關係變得緊張，北韓首次成功發射了能達到美國的彈道導彈。北韓領袖金正恩說，這次成功試射是送給美國獨立日的禮物，禮物也會陸續有來，暗示會繼續核試和試射導彈，除非美國放棄對北韓的敵對政策。

另外，中印關係正緊張。在北京，外交部發言人耿爽說，越境的印度邊防軍目前仍然停留在中國領土上。中方再次重申，印度立即撤走所有越界邊防部隊，是解決事件的前提和基礎，以避免發生更加嚴重的事態，造成更加嚴重的後果。

油價連升九日後急跌，紐約期油跌4.1%，每桶報45.13美元，刷新6月30日以來低位，並為一個多月以來的最大單日跌幅。由於被豁免減產的兩個OPEC成員國產量增加，OPEC原油產量在今年6月升至年內最高水平。另外，媒體報道稱俄羅斯反對進一步減產石油。

ADR港股比例指數報25544，較周三恒指收市升22點。恒指昨日低見25199點，創一個半月低位，其後跌幅顯著收窄，收市倒升132點報25521點，重上50天線(約25427點)之上。恒指短期支持參考昨日低位25199，阻力為可參考10天線約25700點，以及20天線約25740點附近。騰訊(00700)昨日反彈重上50天線，報271元，短期走勢對大市有一定影響。

焦點板塊

內房股：繼續有內房股公布上半年銷售數據。融創中國(01918)上半年合約銷售1118.4億元人民幣，按年增長89%；另外樂視陷入財困之際，融創再出手相助，已斥資1.75億元人民幣增持樂視影業6%的股權，持股量增至21%。佳兆業(01638)公布6月總合約銷售按年增長約1.86倍。金地商置(00535)首6個月累計合約銷售按年飆升3倍。

焦點股份

北京汽車(01958):公布與戴姆勒和戴姆勒大中華區擬共同增加對北京奔馳的投資，總投資金額約50億元人民幣，將用於生產純電動汽車，建設新能源汽車本土化電池生產和研發能力。

中國新城市(01321):公布向不少於6名承配人，配售最多2.6億股新股，每股作價1.82元，集資淨額約4.66億元，配售價較昨日收市價2.27元折讓近兩成。

時間由你(01327):發盈警，預期截至6月底止中期將錄得綜合虧損淨額大幅增加；去年同期虧損4452.7萬元人民幣。

中行(03988):今日除息。