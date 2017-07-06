即巿股評 港股直擊

中國金融科技行業快速發展，已經得到了中國人民銀行的大力支持，並採取措施監督促進該行業發展，在今年5月，人行更成立了金融科技委員會，研究金融科技對貨幣政策、金融市場、穩定性及支付清算機制的影響。官方機構出手，似乎已默認行業發展成果，及是時候施以規範以維持行業的秩序，利好長遠發展。

在香港上市的中資企業中，中國平安保險(02318)是其中一家兼備金融及科技元素的公司，並藉其傳統金融業務在金融科技佈局中佔據領先優勢。平保是中國第二大保險公司，業務覆蓋人壽和一般保險、銀行、理財、互聯網金融和醫療健康領域。人壽和普通保險仍然是平安的核心業務，而在傳統金融業務外，集團的互聯網業務不斷增長，旗下項目包括陸金所、普惠金融、平安好醫生、金融壹賬通、萬家醫療、平安醫療健、壹錢包、平安科技及平安金服等。可是，現時市場通常都把平安當成保險股看待，但估值並未有完全反映其金融科技元素。

在上述科技業務中，公司應該以陸金所較為受投資者所熟悉。陸金所是平安的互聯網金融業務板塊，於2011年設立，現已成為規模最大的P2P網絡借貸和理財平台之一。目前擁有2340萬用戶。除了P2P借貸以外，客戶還可以從

2000支共同基金中挑選投資目標。經過2016年初最新一輪融資後，陸金所估值為185億美元。然而，市場似乎未有關注這點，亦未有在平安的估值中反映出來。

平安好醫生是平安的醫療業務板塊，目前擁有8900萬用戶，提供掛號服務的合作醫院近2,300 家醫院，外部簽約醫生達6萬名醫生，而萬家醫療平台亦有累計上線診所16575家。平安好醫生最近完成5億美元融資，業務通過三個管道即貴賓會員收費服務、交叉銷售保險產品以及通過提供醫療服務產生收入。

而互聯網汽車業務方面，平保於2016年6月以16億美元向澳電訊購入中國大陸的「汽車之家」公司47.4%的股權。就此，平保首席營運官陳心穎曾表示，平保不僅提供汽車銷售資訊，還提供線上貸款、保險、維修和相關線上服務。

互聯網門戶是平保獲得客戶的主要來源之一，2016年，平保3800萬新增客戶中約有22%是通過互聯網管道獲得。截至2017年3月31日，平保的個人客戶總數為1.38億，較年初增加5%，其中有3500萬客戶與平保多家子公司同時簽有合同。平保第一季度新增客戶人數達1178萬，其中互聯網管道的新增客戶為 201萬。可見，平安在發展互聯網業務之餘，更成功打造O2O(線上到線下)，以支持傳統業務發展，為股東創造更多價值。

根據埃森哲的統計，2016年對中國金融科技企業的投資增長逾三倍，高達100億美元，首次超過美國，佔全球金融科技領域投資的43%。受惠於行業不斷發展，互聯網金融方面的潛力巨大，不少金融科技公司已完成巨額C輪融資，整體行情高漲，平保估值勢必有望「水漲船高」，錢途更上一層。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞