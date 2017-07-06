即巿股評 港股直擊 國際財經

第三季開局不久，市場氣氛繼續受到美國聯儲局縮減資產負債表(縮表)及加息預期所左右。環球股市表現反覆，美國大型科技股普遍受壓，調整何時完結，暫時木宰羊。不過，全球息率皆有向上跡象，對銀行股有利，相關板塊成為資金追捧的對象。

從基本面角度看，美股整體估值早已重返2008年金融海嘯之前的水平，惟大型銀行表現依然相對落後。9年前一場百年一遇的經濟危機，嚴重衝擊環球金融業，截至今年6月底止的一周，銀行股指數(KBW Bank Index)的估值，僅為相對有形資產比率(Price to Tangible Book Value)的1.8倍，雖與2014至2015年間高位相若，但較金融海嘯前的3.51倍仍有近五成折讓。相比之下，標普500指數目前的8.9倍有形資產比率，較2007年10月金融海嘯前的估值頂峰已高出逾三成。

再者，美國總統特朗普計劃為銀行業監管鬆綁，有助行業估值進一步上升。就如本欄上周六(1日)指出，聯儲局、貨幣監管署(OCC)聯同監管部門正研究多項放寬銀行業規管的措施，加上全美34家大型銀行全數通過聯儲局的壓力測試，未來四季可望把所有盈利回饋股東，紛紛預告將作出巨額派息和回購股份。華爾街分析師普遍預期，銀行受惠去監管政策，能更有效地提高資本回報率。KBW最新股本回報率(ROE)約為8.6%，比起2007年的16.1%明顯落後，雖然成功返回此水平的可能性不大，惟在監管逐步放寬下，KBW的ROE料可穩步上揚。

然而，拖累銀行回報的其中一個重要因素是貸款放緩。貸款增長在2016年上半年以雙位數的速度上升，至最近5個月平均增幅顯著放慢至3.3%。值得留意的是，從歷史數據看，ISM製造業指數大致領先貸款增長約1年；附【圖】顯示，該指數從2016年8月份低位49.4，升至2017年2月份最高約57.8，意味貸款增長下半年或重拾升勢。

以標準差衡量，債券市場的波動率(Volatility)處於歷史偏低水平，不利銀行的交易業務利潤。美林期權波動率預測指數(Merrill Lynch Option Volatility Estimate Index)上月一度降至50，接近歷史低點，摩根大通及美國銀行於5月底時均曾指出，第二季的交易收入因市況缺乏波動而受壓。不過，隨着縮表啟動，歐洲央行有意收水，波動率「中值回歸」(mean reversion)上升的機會大大提高，加上過去20年，美國國庫券市場波動性和10年期國債收益率呈正向關係，利率上升周期往往有利銀行股造好。

當然，銀行股面對的最大風險是通脹變化。美國5月份的核心消費物價指數(扣除食物和能源價格)按年僅增長1.7%，為兩年新低。一旦通脹預期指標持續下跌，恐壓低長期利率，令利率期限曲線變得平坦，利淡銀行業的盈利前景。

港股方面，恒指昨天先跌後倒升，收市報25521點，漲132點(0.5%)，大市全日成交843億元。技術上，恒指雖然收復50天線(約25423點)， 惟受制成交量密集區阻力(約25540點)，且日線RSI處於50水平強弱分界之下，短線須待收復成交量密集區，才算是回穩訊號。

信報投資研究部

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