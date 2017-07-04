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今日 22:33 重要通告 港股直擊

澳門勵駿擬售澳門置地廣場

澳門勵駿(01680)公布，就出售澳門置地廣場，訂立一份不具法律約束力意向書，代價將由訂約方之間協定。

根據意向書，買方須支付可退還按金4.6億元，其中於簽訂意向書時須支付3億元，以及自意向書日期起計30日內須支付1.6億元。若出售事項落實，上述可退還按金將構成代價的一部分。

該公司預計，可能出售事項將使其能夠擴充在澳門及海外的業務，而毋須依靠額外借貸。此外，該公司仍然堅決致力於完成澳門漁人碼頭的重建，而可能出售事項將使其得以更為專注於澳門漁人碼頭的新酒店、娛樂場及其他旅遊相關設施。

下載港交所通告原文

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