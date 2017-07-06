即巿股評 港股直擊

筆者昨天的分析已指出大市會出現反彈，且重回區間內運行，現時反彈訊號尚未完成，預料日內仍可再反彈高一點水平。從筆者研究的向心系統分析，如明天仍收陽燭，便會發出完成震盪的訊號。所以現時只是半個見底訊號，仍須多望一天。初步阻力會在恒指25700點及國指10400點水平。而當大市升穿25800點，國指10500點水平將會發出買入訊號，屆時大市將高機率出現單邊市上升的情況！現時當大市升穿25800點時可買入7月25800認購期權。升穿10500點時可買入7月10600認購期權。筆者於6月29日已用321點買入25800的認購期權現時仍然持有。

圖表啟示謝羅庚

感謝羅庚兄看重筆者的分析，筆者之前指出，當極細月波幅運行後的大市波幅及方向。現時羅兄的圖更為筆者的分析添增閏。從羅兄的圖，大家可見1986年及2014年出現極細月波幅後，轉入下一月初，會出現跟周二時相似的急跌震倉情況，之後便出現急勁的升幅。其實這正是碎形理論中的生成元結果。整體趨勢相似，而每天，每刻的走勢，卻受隨機因素而出現加減。

羅兄的圖表，更可協助大家理解轉折日概念。筆者於周一的文章已指出7月有兩個轉折日，分別是7月7日及7月21日。大市現時已出現下探反彈，便有機會於7月7日轉折日時間出現突破！模式一，是大市單邊上升至7月21日前見阻力而回順整固，再在7月21日後向上突破！2013/2014/2015/2016年均是屬於這個模式，從羅兄2014年的圖表可見到月中的震盪。

另一種模式是月初慢升，7月21日後轉急升，這便是2009年模式，從羅兄1986年的圖表亦可見。不論現時市場先生採用哪一種模式，整年走勢都會跟1986年的模式一樣。跟大市高位會在第四季出現。明年第一季下旬的回吐壓力不輕。

騰訊走勢知多少

雖有分析指騰訊(00700)每年都有出現最少15%的調整，我們應等騰訊回吐15%後才開始入市。不過筆者昨天用均價0.3買入騰訊的牛證(68704)。基於以下三個原因：一，騰訊出現超賣訊號，計算方法跟昨天筆者分析恒指的一樣。現時騰訊於4個交易日內反彈回275元的機率達78%，周三當天已開始反彈。如今天仍反彈，且收於275元之上。騰訊便有機會只是震盪而已，並未轉勢。所以操作上以升抵275元時減持一半牛證圖利。

二，於計量分析中當標的出現回吐，只有兩個理由，不是超買，便是橫行偏軟。從騰訊來說5月22日前是出現超買兩成左右。即偏離向心系統的理論區間兩成左右。之後已反覆消化，並不是在超買回吐的情況！而騰訊近日是反覆慢升，是用時間代替調整的直間。所以現階段未存在足夠訊號可視會出現單邊下跌。反而如我昨天留言給范巧如小姐時指出，現時騰訊會反彈後步入窄幅橫行時，才會再定方向。現階段便視騰訊轉勢，言之尚早。最後，便是整體已步入長線升浪，大比重成份股將會是拉動大市重要力量。減持換碼還可以，平倉離場實太早。

資源物流再起動

多隻資源股再次上升，當中洛陽鉬業(03993)升6.5%；中信大錳(01091)升6.1%都是較稀有的資源。馬鋼(00323)、西王特鋼(01266)、江銅(00358)、中鋁(02600)及鞍鋼(00347)表現都不弱。

最後再次感謝《信報》給予筆者這個平台，認識了羅庚兄。也感謝羅庾兄的圖表方便了筆者把7月的運行模式解說得清楚。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。