即巿股評 港股直擊

大市回調風險上升，資金重新部署，或會追逐基本因素較佳的防守型股份。目前美國已確認進入加息周期，市場早前擔心會削弱收息產品的吸引力，但對於股息率逾5厘，且收益穩定的泓富產業信託(00808)，相信仍獲不少投資者青睞。

泓富為房地產投資信託基金(REITs)，主要擁有及投資香港的寫字樓、工商綜合及工業樓宇組合，向基金單位持有人提供穩定及可持續分派。目前在本港非核心商業區擁有8項物業，包括3座甲級寫字樓(都會大廈、泓富產業千禧廣場、創業街9號)、2座商用物業(泓富廣場、海名軒)、2座工商綜合物業及1座工業物業，可供出租總面積1,352,174平方呎，另有498個車位。

今年租金料雙位數增長

截至2016年底止，泓富全年可分派收益按年上升1.7%至2.58億港元，每基金單位分派輕微增長0.5%至0.1777港元。受惠物業租金收入上升，租金收入增加3.6%至3.57億港元。整體物業組合租金調升率達10.9%，租用率穩定維持於96.1%，反映信託基金管理人採取有效的租賃策略，預期今年租金可保持雙位數字增長。由於收益增加，加上有效地精簡營運，成本對收益比率維持於21%的較低水平，表現穩健。

泓富去年底資產負債比率為26.4%，按年減少0.8個百分點，與法例容許上限45%有一段距離，有利集團繼續透過收購壯大資產規模。集團已在2014年收購觀塘創業街9號，於2016年該物業為泓富貢獻3,131萬港元收入淨額。

政府早年推出「活化工廈」計劃，泓富亦積極參與。旗下觀塘泓富廣場於2012年獲批由工商綜合用途轉為商業用途，升級為寫字樓，租金亦逐步提升，2012至2016年物業收入淨額累升63%。由於泓富廣場可租予零售及服務業租戶，往後亦有此傾向租予該批客戶。零售租戶佔泓富廣場租戶組合由2014約24%，提升至目前約39%。

零售租戶佔比增加

在報告年度，集團已完成都會大廈的資產增值工程。該大廈為紅磡地標，由甲級寫字樓、大型購物商場、酒店及服務式住宅組成。大廈樓層洗手間已經翻新，並建立茶水間及安裝空氣淨化機，籍以提升租戶的工作環境，增強物業的競爭力。本港上半年經濟平穩發展，零售業轉趨復甦。集團表示，商廈的整體出租率及基本業務均較去年佳，可為投資者帶來穩健及可持續的回報。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期泓富產業信託2017、2018及2019年每股盈利為0.130、0.140及0.150港元，給予12個月目標價3.80港元，相當於今年預測市賬率0.73倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理