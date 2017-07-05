港股直擊 即巿股評

港股昨日在騰訊(00700)急跌拖累挫近四百點後，今早創一個半月低位後倒升，收市及時重上50天平均線之上。

隔晚美股因獨立日休市，歐洲股市收市偏軟。恒指今早低開34點，報25354，開市後反覆向下，恒指最多跌189點，低見25199點，創一個半月低位。大市其後跌幅顯著收窄，恒指於10時半左右倒升，半日最多升123點，高見25512，中午升89點。港股午後初段升幅擴大，升穿上午高位，恒指曾升170點，高見25559點。臨近收市再逼近午後高位，恒指收市升132點或0.52%，報25521點。

國企指數跑贏，收報10380，升74點或0.73%。

全日大市成交有843.33億元，較上日減少近一成半。

即月期指收報25463，升152點，低水59點。

內地股市高收，上證指數重上3200點，創逾兩個半月高。

港股全日超過800隻股份上升，超過500隻股份下跌。藍籌股普遍回升，騰訊(00700)昨日急跌4%，今早曾再挫逾3%，低見260.4元，之後自低位反彈半成，高見273.4元，收市升0.7%，報271元；多家外資大行力撐騰訊，普遍認為「王者榮耀」未成年玩家對騰訊的貢獻不算大，「限玩」新措施對整體盈利影響有限，維持「買入」評級，德銀更將目標價上調至320元。滙控(00005)近期表現硬淨，收市升0.4%，報73.6元。市傳滙控接觸美國國際集團前行政總裁Peter Hancock，作為集團下任行政總裁的考慮人選之一，以接替明年退休的歐智華，不過滙控拒絕評論有關消息。

焦點板塊：

中資保險股：內險AH股顯著抽升，平保(02318)創52周高，收升3.7%，為表現最好藍籌；其A股(601318.SH)急升5.2%。國壽(02628)升1.9%。新華保險(01336)急升5.6%；其A股升7.3%。太保(02601)升2.7%，亦創52周高。國務院發布《關於加快發展商業養老保險的若干意見》，部署推動商業養老保險發展工作，包括推進商業養老保險資金參與國家戰略，促進參與股票、債券、證券投資基金等領域投資，研究制定商業保險機構參與全國社會保障基金投資運營的相關政策等。

中資電訊股：明顯跑輸大市，中移動(00941)跌1.3%；聯通(00762)急挫4.1%，為全日最大跌幅藍籌。大摩將聯通評級降至「減持」，目標價降至10元，預期聯通第二季盈利未能達標；另外大摩亦將中移動目標價削至70元，評級亦為「減持」。

汽車股：廣汽(02238)上月汽車銷售增長兩成半，股價收升10.3%，大摩維持廣汽「增持」評級，看好本土SUV市佔率前景，認為廣汽會受惠。吉利(00175)升2.4%；華晨(01114)升逾3%；北汽(01958)升2.8%。汽車代理商方面，正通(01728)創新高，收升6.7%。和諧汽車(03836)升逾3%。

內房股：表現反覆，本周初創新高的融創中國(01918)昨挫近半成後，今早一度再挫半成，收市跌1.5%，市場憂慮融創有份投資的樂視之債務問題。恒大(03333)升1.1%。碧桂園(02007)跌1.9%。

資源股：油股近日低位反彈，中海油(00883)今日升1%。煤炭股以兗煤(01171)表現較好，升3.3%。洛陽鉬業(03993)創多年新高，收升6.6%。

焦點股份

冠君產業信託(02778)：公司表示探討出售旺角朗豪坊辦公大樓物業全部權益的可能性，股價午後一度急升一成創新高，收升9.1%。同系的鷹君(00041)亦升逾5%。花旗將冠君產業信託評級由「沽售」調升至「買入」，目標價由4.07元升至6元，以反映資產釋放價值的潛在利好。

中材股份(01893)：發盈喜，預期截至6月底止中期股東應佔淨利潤按年大幅增加，收市升5.8%。

美圖公司(01357)：午後價量異動，收市升5.7%，三個月來收市升穿20天線，連升第六日。

中國糖果(08182)：多隻細價股反彈，中國糖果急彈16.7%，成交有6190萬元。

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