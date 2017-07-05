即巿股評 港股直擊

筆者於本月中收到讀者電郵提問：「聶Sir您好，本人是您信報專欄的讀者，現有些難題還望聶sir請教。源於本人大概在2016年4月因憧憬賣盤而買入平安證劵集團(00231)，及後因備忘失效，股價持續向下，展轉間本人平均價以0.12元持有至今 (截至6月15日收報0.077元)。而2017年1月22日傍晚又再發布全購要約公告，但截至今年6月9日五度宣佈延遲寄發綜合文件，而股價更由1月23日開報0.094元反覆向下至0.077元，同時期內成交量亦見稀少。希望聶Sir能給予意見，本人是否已中伏呢？還望多多指教，謝謝！」

分析潛在配股價定位

此股於去年4月5日開市前宣佈停牌，並於當日晚上宣佈有獨立第三方有意以代價不少於12億元認購公司股份，以及於交易完成後成為公司控股股東，持有經擴大股本不少於51%。公告表示潛在認購方為總部設於中國之金融控股集團，業務範圍包括財富管理、私募股權投資、金融租賃、典當及保理、大宗商品、互聯網金融及房地產。此股當時的已發行股數約185.88億股，倘若潛在認購方佔權為51%，認購新股將不少於193億股，那麼認購價為0.062元，較停牌前收報0.138元折讓55.07%，由此可見無論易手是否成功，均反映當時進場沒有值博率。觀乎讀者於電郵表示平均成本價為0.12元，暗示經已「溝貨」，假設去年4月6日(復牌首日)開報0.158元，按1:1比例「溝貨」，第二次進場價應為0.082元，大既最早進場日期為去年8月份，另一可能性為今年3月份，我認為後者可能性較大，源於參考股權易手公佈詳情日期。

公司現牽涉一宗訴訟

此股於今年1月22日傍晚發布的聯合公告顯示，今次要約的每股作作為0.096元，較6月16日收報0.077元低近兩成，明顯地有心人沒有托價所致。從2月16日晚上宣布「委任獨立財務顧問」，便知交易雙方均有誠意。而股價未有因易手洽談有進展而被帶動上揚，當然這跟綜合文件不斷延遲寄發有關，我相信主因與3月10日晚上發布的訴訟公告有關，內容是中國平安(02318) 控告平安證券在名稱上有侵權的情況出現，至今未有進一步消息，認為新主必須等訴訟有結果後，要約才會繼續進行，不排除股價仍存在陰跌可能。

計算有心人街貨佔比

雖然如此，於中央結算系統 (簡稱CCASS) 反映有心人已持有不少街貨量，於6月16日顯示CCASS街貨量約107.14億股，其中首六名參與者佔總數300名的2%，卻持有約64.27億股，計出街貨佔比為59.99%，因已近六成，反映貨源已被歸邊。值得留意約12.69億股未被放進CCASS，認為亦屬有心人持貨，若推斷正確，有心人持有約76.96億股，相對公眾持股量約119.84億股，街貨佔比提升至64.22%，同樣得出貨源歸邊的結論。倘若股價未有失守0.07元 (為5月2至19日橫移區)，認為再跌機會不大，能承受風險者暫可考慮繼續持股觀望。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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