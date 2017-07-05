即巿股評 港股直擊

噚日話咗調整殺到嚟，卒之噚日恒指跌穿25500之前，下半場再落多一浸，最低見過25200水平，散場前跌幅收窄，恒指收市報25389點。今早港股跌勢持續，恒指開市報25354點，再跌逾百點至25199點dup停，話晒25200點呢個位係首個好友力守重點，見完點都要彈一彈。半日恒指倒升89點，報收25478點，國指報收10340點，升34點。

股王騰訊(00700)當然係市場焦點，早段一度低見260.4元，不過阿爺有阿爺鬧，外資有外資撐，應對阿爺教訓，指「王者榮耀」未成年玩家對騰訊手遊貢獻有限，限玩影響唔到騰訊，維持買入評級，目標價堅定不移，即使平均喺300元樓上。騰訊股價亦應聲而彈，半日最多彈上272.4元，中午報收271.6元，但相對噚日跌咗咁多，今日反彈濕濕碎。阿Man預期喺下月中騰訊派成績表前，騰訊股價表現會較為反覆。冇貨而想搵位上車嘅缸邊友，不妨以266元，大概係50日線水平先入一注，一旦大市調整持續，騰訊仍有機會下試250至255元，屆時再入第二及第三注。

基金喺半年結後換馬，由新經濟股傳去舊經濟股，大笨象(00005)上月底變身小飛象，代替騰訊成為火車頭，噚日雖然股價隨大市下跌，但表現尚算強勁。有消息指大笨象搵AIG前行政總裁Peter Hancock接替歐智華擔任CEO，難免令缸邊友有憧憬，皆因友邦(01299)喺Peter領導下，成績有目共睹。大笨象今早升1.02%，帶動大市反彈。

其他股份普遍表現好壞參半，從升跌比率可見升跌股份都係五五波咁上下。不過經過噚日急跌，大市確認步入調整，博反彈見好即收，有心趁回吐吸納未宜太進取，大可分注入貨。恒指總算收復50日線(25422)水平，預計會喺25500水平爭持，反彈最多可見25650，若然重上25650水平之上，急促嘅調整完成唔出奇。不過阿Man認為上半年大市累計升咗四千點有突，以黃金比率回吐0.382計，大市調整見番24400至24600水平亦合理，即使回吐幅度只有0.25，指數亦要見25000點。

阿Man維持大市未見高位睇法，7月呢吓回調，之後大市可以更健康上升，留意7月中旬後，開始又到業績期，預計會有唔同公司發盈喜，屆時或帶動大市完成調整回升。目前強勢板塊仍然係汽車股及內房股等。今日輪到廣汽(02238)借理想銷售數據急升，其他汽車股及汽車代理股亦有唔錯表現，正通(01728)又創新高，留意今日回升嘅和諧汽車(03836)，有機追番上嚟，先挑戰上次高位4.15元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)