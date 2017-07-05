港股直擊 即巿股評

隔晚美股休市，歐洲股市則偏軟，港股昨日挫近四百點後，今早先跌後升，重上50天平均線附近。

恒指今早低開34點，報25354，開市後反覆向下，恒指最多跌189點，低見25199，創一個半月低位。大市其後跌幅收窄，恒指於10時半左右倒升，最多升123點，高見25512，重上50天線。恒指中午報25478，升89點或0.35%。

國企指數報10340，升34點，升幅與恒指相若。

即月期指半日報25383，升72點，低水96點，成交71468張。

藍籌股升多過跌，滙控(00005)升1%，報74.05元，帶動大市回升。騰訊(00700)今早曾再挫逾3%，低見260.4元，之後自低位反彈逾4%，半日報271.6元，升0.9%。多家外資大行力撐騰訊，普遍認為「王者榮耀」未成年玩家對騰訊的貢獻不算大，「限玩」新措施對整體盈利影響有限，維持「買入」評級。花旗及瑞銀目標價分別為315元及310元。平保(02318)及蒙牛(02319)均升1.6%，為半日表現最好藍籌。

焦點板塊：

中資電訊股：明顯跑輸大市，大摩大幅下調中移動(00941)及聯通(00762)目標價，均予「減持」評級。中移動半日跌1.6%，聯通急挫4.8%，為半日最大跌幅藍籌。

汽車股：普遍跑贏。廣汽(02238)上月汽車銷售增兩成半，另獲大摩維持「增持」評級，股價創新高，半日急升7.5%。吉利(00175)升1.5%。北汽(01958)升逾2%。

內房股：表現反覆，本周初創新高的融創中國(01918)昨挫近半成後，今早一度再挫半成，半日跌3.9%，市場憂慮融創有份投資的樂視之債務問題。恒大(03333)跌0.6%。碧桂園(02007)跌2.7%。

焦點股份

中材股份(01893)：發盈喜，預期截至6月底止中期股東應佔淨利潤按年大幅增加，股價半日升半成。

中國糖果(08182)：多隻細價股反彈，中國糖果半日急彈18.9%，為半日最大升幅港股。

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