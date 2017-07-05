隔晚美股獨立日休市，港股今早低開，跌至25200水平後見支持，重返50天線(約25422點)。
恒指今早低開34點，報25354點，甫開跌勢轉急，最多跌189點，見25199點半日低。其後，滙控(00005)及騰訊(00700)逐步走高，大市跌幅收窄，並拗要倒升123點，見25512點半日高。恒指中午收報25478點，升89點或0.35%，大市成交額451.11億元。
國企指數報10340點，升34點或0.34%。
騰訊(00700)昨日受旗下手遊《王者榮耀》的負面消息拖累，急跌逾4%後，今早一度再下挫逾3%，惟其後有買盤支持，今早拗腰倒升0.89%。
市場傳出，滙控(00005)洽商AIG前行政總裁Peter Hancock接替歐智華擔任CEO，股份今早升1.02%，支撐大市表現。
中資電訊股受大摩調低目標價影響，今早受壓，中聯通(00762)及中移動(00941)分別下跌4.8%及1.58%，為表現最差2隻恒指成份股；中國電信(00728)無升跌。
汽車股造好，廣汽集團(02238)上月銷售數據理想，股價急升7.5%。吉利(00175)則升1.5%，為表現第三好籃籌。另外，華晨(01114)及北京汽車(01958)分別升1.7%及2.2%。
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