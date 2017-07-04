今日 12:14
重要通告
港股直擊
時代地產(01233)公布，今年上半年累計合同銷售金額170.25億元(人民幣‧下同)，按年增27.43%。
單計6月，合同銷售(連合營項目銷售)金額約49.37億元人民幣。
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