即巿股評 港股直擊

噚日有兩件好出人意表嘅事發生，第一件事就當然係個市被爺爺點名話企鵝(00700)隻Game放負，企鵝飛身撻落地之餘，成個市都陪跌；而本來打算前日揸隻恒指熊(69318)發吽逗，最後都因為呢件事而放底咗包花生，讀者Lily仲email叫我：「莫食花生喔！」(如果佢喺我隔離嘅話，應該會搖醒我，然後同我講：唔好瞓呀！)(69318)當然趁機收割，賺到嘅唔食茶餐都可以買多幾包花生。

第二件事就係唔知大家仲記唔記得早排小妹公司有一位張叔叔因為糖尿病而傳聞要切肢？我噚日喺公司見到佢復工，精神好好亦已轉咗做公司嘅文職；係呀！當日我都收到唔少讀者email祝願張叔叔快啲好番，小妹在此同大家update一聲啫。

要Update嘅當然仲有今日恒指嘅表現啦。今朝早恒指做完U盤之後恒指開25354點，跌35點；到依家10點1分，同戰友Jack whatsapp講完張叔叔件事之後，佢突然彈一句：「25200點牛牛準備接受死亡……」，1分鐘唔夠再嚟多個message：「25199.86…」用0.14點嚟將25200至25299點嘅牛證滅族。依家10點5分，聽到林鄭答問大會開住個恒指走勢圖，日線圖搭保歷加通道睇，今日恒指粒燭係完全企喺保歷加通道以外嘅範圍，留意返，大市的確係有試過好多次成支燭身喺保歷加通道以外，不過呢個情況亦都唔會維持好耐，事關大市處於保歷加通道內部嘅時間係高達九成以上，換句話說恒指之後得兩個選擇：一係唔跌住，向上屈少少務求將燭身入返去保歷加通道裡面先；一係就保歷加通道口拓寬就嚟佢，但出現呢個情況嘅話，就唯有恒指再大插多吓先可以令保歷加通道個口擘大啲。

個市會點揀？睇吓恒指牛熊證街貨圖。25200至25299點最貼而又最重貨嘅牛證，由於時間關係一早死晒，呢度有相當於1069張期指。再向下數100點，即係25100至25199點，呢度有相當於837張期指，係牛證目前最最貼而又最重嘅街貨區。基於依家恒指跌幅縮到得番跌44點，現價做緊25344點，其實要食呢個位要由現價向下行244點先食得晒。

向上睇吓啲熊證，重貨熊近呢大半個月都長駐喺26100至26199點呢個圍，依家呢度有相當於1235張期指，而熊證最貼價嘅就係25800至25899點，不過呢度得64張期指，而用現價計就要向上行多555點先可以食得晒呢個範圍嘅熊證。點計，其實都真係下行嘅機會比較高，最重要嘅係依家50天線(25420點)仲未失而復得，萬一得唔返嘅話，下望目標就係100天線(24718點)，咁啱呢個位如果用今年過去一年內嘅高低位(高位：今年6月29日，26090點；低位：去年7月6日，20304點)拉一個Fibonnacci出嚟，0.236就等於24724.504[26090-(26090-20304)X0.236]。

唔係想睇得淡，只係數字上係咁計啫，依家10點半，恒指已經倒升啦，相信噚日走入嚟追跌嘅今朝都應該收晒手；萬一大家齊齊博反彈，而又令貼價牛證街貨愈來愈多嘅時候，咁個市又會咁行呢？係囉，大家估吓。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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