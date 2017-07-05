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今日 08:27 港股直擊 即巿股評

開市焦點:50天線關鍵 騰訊左右大市

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港股昨日急跌近四百點，打破過多月橫行悶局，50天線短期能否守穩，對後市走勢頗為關鍵，市場繼續關注股王騰訊(00700)的表現。

重磅消息是北韓宣布周二首次成功試射洲際彈道飛彈，美國國務卿蒂勒森表示，試射洲際彈道飛彈意味著北韓的威脅再次升級，擬提議聯合國安理會討論北韓挑釁行動，並對北韓採取更強硬的措施。今早最新消息是美韓雙方迅速回應，舉行聯合軍演，以抗衡北韓的挑釁。投資者宜密切留意地緣政治升溫會否影響股市氣氛。

美股昨日假期休市，投資者持觀望態度，歐洲股市下跌。倫敦富時指數收報7357點，跌0.27%；法蘭克福DAX指數收報12437點，跌0.3%；巴黎CAC指數收報5174點，跌0.4%。美股今晚復市，聯儲局在香港時間6日凌晨將公布6月政策會議紀錄，料進一步透露縮表線索。美國傳媒預測，聯儲局會在9月開始縮減4.5萬億美元規模的資產負債表，然後在年底加息。

本港夜市期指收報25315點，升4點，較昨日恒指收市25389點，低水74點。恒指昨日午後甫開市曾急跌532點，見25251點，插穿50天線(約25394點)，其後稍為喘穩，收報25389點，跌395點或1.5%，為5月19日以來最低。股價高於50天線比率的中線市寬，下跌3.3個百分點至36.8%，繼續在支持區內爭持，反映大市內部質素欠佳。恒指50天線短期能否守穩，對後市發展頗為關鍵。

焦點股份
騰訊：官媒發文抨擊騰訊王牌遊戲《王者榮耀》荼毒青少年，再次喚起股民對監管風險的危機意識，騰訊昨日一度急挫半成，收市跌4.1%。「EJFQ短評」認為，騰訊急回至50天線及成交量密集區底，表現與恒指相若，升勢雖未敗壞，但已進入調整階段，預測巿盈率為34.7倍，估值昂貴。投資者宜留意外資券商最新對騰訊之看法。

廣汽集團(02238)：公布6月銷量17.11萬輛，按年增加25%。今年首6個月銷量96.35萬輛，按年增加31.6%。期內SUV車銷量按年增加60.9%。

中國奧園(03883)：公布6月合同銷售金額約53.2億元人民幣，按年增長約79%。

中材股份(01893)：發盈喜，預期截至6月底止中期股東應佔淨利潤按年大幅增加。去年同期盈利3.08億元人民幣。

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