即巿股評 港股直擊

上月中開篇稱6月港股見頂之說，坊間各專家大V看好居多，筆者卻要與之商榷大膽言頂。結果6月份雖然火熱朝天，市場波幅卻奇低，在一片預期大升之際，卻始終無法攻破26000點，昨日更加掉頭下跌。

筆者完全客觀依據市場數據分析，按照江恩的話，就是當時間超越平衡，市場轉勢就將發生！

上文我們談到平安保險(02318)，53元是重大阻力，這裏恐怕需要難以攻破需要調整。

而6月18日文章卻特別看好中國A股，結果上證指數不負所望，節節上攻。

本文，我們來探討焦點股騰訊控股(00700)。

從圖形上來看，自15年9月底見底以來騰訊走出了一波5浪推動浪上攻。表現非常強勢，並一舉突破了上升通道即藍色阻力線。其後更加到達了14年及15年頂部延伸的上升阻力線紅色線，在此遇見阻力，是由於多個神奇數字比例延伸在270-277元處密集。而上次在213-220的密集區域則引發了中期調整回調至180元。

也就是說，騰訊在277元區域重大阻力區域關前大概率要見頂回調。

該回調的短線支持位，要觀察255元附近。作爲第一強勢股，此處將有大量好友結集反攻。短線高手可以不妨關注參與255元處反彈之後還應繼續中期調整。

在此中期調整完成後將給予很好的上車機會，完成調整後我依然看好騰訊的長期發展，下個長期目標價位360元！正好是一個圓周數。我們屆時再論！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。