即巿股評 港股直擊 國際財經

香港回歸20年以來，實體經濟發展裹足不前，被勁敵新加坡比下去。本欄今天從金融大棋局出發，展望香港經濟值得關注的地方，尤其是美國聯儲局正為縮減資產負債表(縮表)試水溫，萬一在貨幣政策正常化的過程中，觸發債價顯著下挫，甚至股市泡沫爆破，香港可能要承受前所未有的衝擊。

為了抵禦2007年的次按危機及2008年爆發的金融海嘯，以聯儲局為首的多國央行相繼推出量化寬鬆措施(QE)，全球進入量寬時代。

聯儲局一浪接一浪的「放水」(最後一輪QE在2014年10月完結)，令美國的貨幣基礎在2008至2014年間激增3.8倍。期內海量資金湧入香港，本港同期貨幣基礎同樣錄得約3.2倍增幅；隨後因人民幣在2015年突然實施「8．11」滙改，湧港資金進一步攀升；迄今香港貨幣基礎激增逾4倍，膨脹幅度甚至較美國更大【圖】。

截至2016年底，本港外滙基金所持債券總值高達2.47萬億港元，佔總資產68%；由於聯繫滙率關係，外滙基金持有的資產大部分為美債。因應美息上揚和美元走強，外滙基金2016年第四季投資債券虧損高達177億港元；惟這波債市回調可能只屬「輕量級」，一旦聯儲局未來加息步伐快於預期，又或縮表引發金融市場動盪，將嚴厲考驗市場對美債的信心；所以外滙基金揸重美債，將是一大隱憂。

如果把QE當作一場金融實驗，其刺激經濟的效果似乎有利有弊，環球金融活動復甦的同時，一眾資產價格(如樓市)卻升至「離地」水平；目前聯儲局宣告要把貨幣政策正常化，或許是另一場未知吉凶的經濟實驗。

聯儲局上月議息會議首次交代縮表安排，程序啟動後每月將分別減持到期國債60億美元及按揭證券40億美元；縮表規模每3個月擴大一次(國債及按揭證券減持幅度分別擴大60億和40億美元)，直至達到每月縮減國債300億美元和按揭證券200億美元。

參考3個月美國國庫券息率與貨幣基礎佔GDP比率集散圖，上述縮表規模可謂十分審慎和緩慢，債息理應不會有太大上升壓力(詳見6月29日「沿圖論勢」)。然而，無人能保證退市行動必定一帆風順，市場反應特別是美債息口變化更是難以估計。

假若美國債息爆升，10年長債息率向上突破3厘的長期下降通道頂部，將意味運行逾30年的債券牛市壽終正寢，屆時資金勢將大規模流出債市， 進一步刺激債息飆升。若如此，香港外滙基金價值將大幅蒸發，走資加劇，港元資產可能面對長期萎縮的壓力。

回說港股，本欄昨天提到「本報EJFQ系統的日線無基準輪動圖卻見恒指與國指移向左方，即短線相對表現轉差」，恒指周二曾急插逾500點，並跌穿50天線水平(約25394點)，最終收報25389點，瀉395點(1.53%)；大市全日成交988億元。若然恒指未來一兩星期未能收復失地，代表此輪整固將以向下突破告終，港股或面臨深度調整，股民宜謹慎控制風險。

信報投資研究部

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