即巿股評 港股直擊

大市急跌，騰訊(00700)更一度下跌5%，一度低見25250點水平，跌穿了大市近日的區間底部。筆者從多個指標看，現時看淡為時太早。

從筆者自行研發的向心系統，主要是計算價位於大市的分布，現時恒指偏離區間50%，發出短線超賣訊號，對計量分析而言，這是很珍貴的介入市場機會。現時訊號指向，4個交易日內會出現反彈，而反彈目標最低會在25550點，成功機會率是78%。意味大市有望在4個交易日內出現反彈，而且重回之前區間。只要大家查看周一筆者的文章，當時已指出7月上旬仍會是區間市運行為主，橫行伺機上破的走勢無改。

超賣訊號頻發出 既是反彈也向好

本年度發出上述的超賣訊號十分頻密，由2月28日首次發出於3月2日達標。3月3日又再發出，3月8日又再達標。3月31日發出訊號，4月5日達標。4月7日發出4月10日達標。4月18日發出後，4月19日仍下跌，再度發出，4月20日達標。之後是6月15日發出，6月19日達標。現時是本年度第7次發出訊號。過去十年，平均每年發出12次左右訊號，平均成功率是78%。只要大家查看今年發出的7次訊號，以3月上旬及4月下旬的訊號便可見，往往是橫行後出現的下跌，大市按訊號反彈之後展開新升浪。當然事後可視該次下跌為震倉，但事前你永遠不知道！既然系統得出的結果是有78%的成功率，便按系統小注入市。有機會再跟大家探討這個超賣訊號，發出的頻率不同，間距不同，對後市也有不同的啟示。

時間配合成轉機

在周一的文章，筆者提及兩個轉折日7月7日及7月21日。如日內大市按訊號反彈，便有機會於本周下旬回穩。配合國指期貨分析，並未跌穿區間，出現國期跟期指背馳的走勢，料大市會先行反彈重回區間。惟從周線向心系統看，如本周期指最終沒有收於25400點之上，大市便有需要再度橫行一至兩周才會進行突破！

恐慌回吐待天晴

值得大家留意的，昨天大市下跌，期權成交並沒有增大，並沒有出現大量追沽淡倉的情況！而且配合期指的價位分析，亦沒有出現轉淡情況！反彈回區間市的機會很高。而筆者日前分享的個股，跌幅也相當細。出現強者越強情況。現階段筆者傾向認為只是板塊輪動，伺機突破，而非走到盡頭，突然轉勢。維持本月先低後高的觀點。

有關本年所有超賣訊號的交易紀錄，大家都可在專頁日子的痕跡中查看。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。