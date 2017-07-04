港股直擊 即巿股評

細股股災一周前(6月27日)爆發，當日文章《要先留神下隻斬倉股》建議用David Webb的「死亡筆記」作為「逆向選股器」，提出有13隻股份當日走勢相對強硬。

逆向選股跌多過升

一周過去，13隻股份中，有3隻一周以來較6月27日收市價錄得升幅，當中久融控股(02358)累升10.3%。另外，樹熊金融(08226)和第一信用金融(08215)一周以來無起跌。

其餘8隻股份一周以來錄得跌幅，香港教育國際(01082)累跌5.7%，跌幅最小。康健國際醫療(03886)累挫33%；成安控股(08352)挫38.5%，兩股表現最差。

家夢用聯旺變出百倍投資

特別值得提出，13隻股中、一周累跌6%的家夢控股(08101)。集團昨日中午發表更新通告，指集團於6月29日按0.95元至1元悉售所持730萬股聯旺(08217)，套現710萬元。

集團指該批股份於去年4月11日以0.26元買入(其實即上市配售時已持股)，以710萬元所得計出平均售價約0.97元，期內升值2.73倍，扣除成本189.8萬元，集團淨賺520.2萬元(未計交易費)。

不過，集團昨日的通告亦是盈警，預期由於出售聯旺，故截至6月30日止三個月，將錄得股東應佔重大虧損。

賣股賺錢變盈警，背後涉及就是「交叉持股」和「交叉炒股」當中的重要概念——「公平值變動」。

集團財政年度至3月31日，而今年3月31日聯旺收報19元，即較買入成本189.8萬元，賬面賺了1.37億元，而該筆未變現的收入，就以「公平值收益」列入賬目，在業績中顯示從無現金落袋的「收益」。現時出售持股後，該批股份的每股價值由3月31日的19元，變為以0.97元出售，當中變動達94.9%，落袋的是連本帶利的710萬。

另外，集團去年溢利1.168億元，按年虧轉盈，業績基本上由聯旺的公平值貢獻，可見其本身的床墊業務有多「出色」。

家夢控股以189.8萬元購入聯旺，以上市高位26元計，該批股份市值一度高達1.898億元，升值99倍，最終帶動年度業績起死回生，你說離不離譜?

陳鎮強

信報投資研究部

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