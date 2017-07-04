港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額85.17億元，另有約305.1萬元人民幣沽空，大市沽空比率8.61%，較上日下跌約0.46個百分點，為2月2日以來新低。

滙豐控股(00005)連續4天全日沽空金額居首，金額8.76億元，沽空比率16.7%。

騰訊控股(00700)排第二，沽空金額6.71億元，沽空比率6.3%。

第三位是中國平安(02318)，沽空金額4.42億元，沽空比率14.9%。

第四位是盈富基金(02800)，沽空金額3.25億元，沽空比率20.8%。