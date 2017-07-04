港股直擊 即巿股評

隔晚美股半日市，三大指數個別發展。港股連日窄幅橫行後，今日早段仍欠方向，中午收市前沽壓突現，重磅股騰訊(00700)急挫，拖累恒指收市跌穿50天線。

恒指今早低開1點，甫開反覆升54點，見25838點全日高，上午11時後跌勢轉明顯，半日最多跌371點，中午跌286點，午後甫開市曾重挫532點，見25251點，插穿50天線(約25394點)，其後稍為喘穩，大致維持約400點跌幅。恒指收報25389點，跌395點或1.5%，為5月19日以來最低。大市今日有逾1100隻股份下跌，上升股不足400隻。

全日成交額988.7億元，較上日大增約237億元或31.6%，為6月9日以來最高。

國企指數收報10305點，跌106點或1%。

恒指即月期貨收市跌372點或1.45%，報25311點，低水78點。

A股低收，滬指跌0.41%；深成指跌0.57%。兩市成交額約3840億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國今日假期休市。

藍籌股方面，騰訊(00700)旗下手遊受負面新聞影響，股價一度挫5.1%，收市跌4.1%，為表現最差藍籌，拖低大市110點，成交額達106.19億元。另外，金融股亦有份拖低大市，建行(00939)跌1.5%；工行(01398)跌1.4%；國壽(02628)跌2.3%；平保(02318)跌1.4%；友邦(01299)跌2.6%；滙控(00005)相對硬淨，曾見74.5元創逾兩年高，收市跌0.3%；中銀香港(02388)跌2.4%。另外，中移動(00941)跌0.8%；吉利(00175)跌3.5%；神華(01088)跌3.2%；潤電(00836)跌3%。相反，隔晚紐約油價連升第8日，「三桶油」升0.2%至2.7%，上半年表現最差藍籌的中石油(00857)為今日表現最好藍籌。

焦點板塊

科網及軟件股：龍頭騰訊控股旗下《王者榮耀》昨日遭人民網發表評論文章，批評遊戲釋放負能量，觸發股價下挫5.1%，人民網今日下午再度發表評論指，對「社交遊戲」的監管刻不容緩。本港其他科網及軟件股亦受壓，博雅(00434)跌3.8%；金蝶(00268)跌1.2%；金山軟件(03888)跌2.3%；早前遭狙擊的科通芯城(00400)創超過兩年半新低，收市跌6.8%；中軟國際(00354)跌1.7%；擎天軟件(01297)跌1.2%。

手機零件股：板塊全線跑輸，瑞聲科技(02018)跌2.4%；通達(00698)挫4.8%；舜宇(02382)挫4.3%；高偉(01415)挫3.8%；丘鈦(01478)跌3.4%；ASM太平洋(00522)跌3.4%；昂納(00877)跌2.9%。

濠賭股：澳門金管局宣布，今日起內地銀聯卡持卡人只能在貼有「KYC(認識你的客戶)ATM」標識的自動櫃員機提款，濠賭股昨日已跑輸，今日續弱。金沙中國(01928)跌1.8%；銀娛(00027)挫3.6%；遭野村下調評級至「持有」的澳博(00880)挫5.3%；永利澳門(01128)跌3.5%；美高梅中國(02282)跌3.9 %；新濠國際(00200)挫半成。

內房股：表現兩極，強勢股今早回落，昨日創上市新高的融創中國(01918)挫半成；碧桂園(02007)跌2.4%；雅居樂(03383)跌1.3%；萬科(02202)跌1.1%；新城發展(01030)跌3.8%。相反，中國恒大(03333)上月合約銷售總金額按年大增95.02%，股價曾升逾7%，收市升2.7%；眾安房產(00672)先舊後新以每股作價1.5元配售最多一億股，作價較昨日收市折讓12.3%，股價一度挫4%，收市倒升18.7%；中國奧園(03883)創逾9年新高，收市升3%；旭輝控股(00884)創上市新高，收市升1.4%。

燃氣股：大摩日前發表報告，認為中資燃氣股估值仍吸引，具持續獲重新評級的機會，燃氣股跑贏大市。華潤燃氣(01193)曾升6.6%，收市升0.9%；新奧能源(02688)最多升6.6%，收市升0.7%；中國燃氣(00384)獲大和資本升目標至18.8元，股價升2.8%；天津津燃公用(01265)升4.8%。

焦點股份

中國資本(00170)：復牌大幅飆升，最多升53.2%，收市升52.5%，為表現最好港股。集團獲要約人展慧以每股6.8元提出私有化，作價較前收市價4.21元溢價61.5%。要約人展慧由集團主席勞元一及其家人持有。

細股：多隻上月27日細價股股災暴跌、於David Webb「50隻不能持有的港股」名單內的股份今日跌幅靠前。中國投融資(01226)跌18.8%，為全日跌幅最大港股；漢華專業服務(08193)跌17.9%；合一投資(00913)跌17.4%；聯旺集團(08217)跌17.1%；中綠(00904)跌16.7%。

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