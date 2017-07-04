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騰訊(00700)旗下手機遊戲《王者榮耀》被批令玩家沉迷，人民網評論文章狠批該遊戲不斷「放負」，並扭曲價值觀及歷史觀，導致騰訊股價急挫。人民網下午再度發表評論指，對「社交遊戲」的監管刻不容緩。

評論指出，政府和遊戲製作方在監管方面也做出了一定的努力，但從目前來看，監管的力度和效果與人們的期待存在較大距離，更重要的是，此前的監管方式主要針對網絡遊戲、頁面遊戲，而針對手機遊戲尤其是「社交遊戲」的監管和規範，還存在空白地帶。

文章表示，遊戲不是天然的惡，但監管是少不了的關鍵環節。特別是當移動互聯網的普及化、大眾化程度愈來愈高，手機不僅成了人體的延伸，更是作為一種移動終端集納了各種各樣的功能，如果不從源頭、過程中把好關，很容易讓用戶深陷其中而不能自拔，最後受害的就不止用戶一人。

文章認為，「社交遊戲」的監管不該只堵不疏，而應樹立「大監管」理念，遊戲製作方的源頭設限、政府部門的審核監管、家庭成員的陪伴監護等，一個不能少。

人民網此前發表首篇評論，批評《王者榮耀》不斷在釋放負能量，又認為遊戲內容架空及虛構歷史，扭曲價值觀及歷史觀，過度沉溺會令小孩在精神和身體上被過度消耗，認為目前內地對遊戲市場的監管滯後。

騰訊今日股價急挫，最多下挫5.1%，低見266.4元，收市報269.2元，下挫4.1%，成交106.19億元。