即巿股評 港股直擊

說好的調整終於來了……仲諗住今日美國獨立日假期，港股會稍作觀望，等多一日先開邊，結果淡友終於忍唔住，見隔晚納指半日市由升轉跌，今日喺上半場臨完場前突襲。

恒指今早開市無乜特別，雖然早段曾升過54點，見過25838點半日高位，但25800水平硬係企唔穩，早段大部份時間喺條10日線(約25744)同20日線(約25795)附近穿梭，以為咁樣可以玩足一日。結果喺內地股市散場後，淡友突襲，一度跌371點，低見25412點半日低位，逼近條50日線(25396點)，中午收市前跌幅略為收窄，跌286點，報收25497點；國指則跌79點，報收10333點。

其實阿Man喺上個月中已經表示，大市喺25500-26000點之間行range，等緊開邊，穿下面再落深啲，突破上面可以行遠啲挑戰26500點。今日未到收市仲未完全肯定，但落得嚟呢個位，走勢已明顯著轉弱，今日企唔番上去25650點收市都係濕滯。

大市一直成敗靠騰訊(00700)，呢幾日騰訊已開始發吽逗上唔到，上半場急跌2.8%或8元，報收272.8元。除咗因為花旗納指有啲走樣，另一個原因係騰訊旗下皇牌game《王者榮耀》，全球吸金能力最強嘅手遊捱批。阿爺喉舌人民網評論文章稱，作為遊戲，《王者榮耀》係好成功，但面向社會，呢個遊戲卻不斷釋放負能量。呢種負面影響若以各種方式施加於未成年小朋友身上，要儘早遏制。唔知騰訊係早已聞到味，噚日已自我約束表示，今日起呢個遊戲每日僅開放一小時畀未成年嘅朋友仔。如今阿爺開到聲，騰訊呢鋪都頭痕。

至於噚日表現極佳嘅內房股，今日見完新高回吐，強勢板塊回頭，更加肯定大市要作較深度調整。油價連升8日，一直弱過藥煲嘅三桶油回升，升幅由1.3%至4.4%不等。不過連弱勢股都炒起，個市都係瓜多過菜。

魔笛追魂又出招，大摩唱好燃氣股，燃氣股今日跑出，不過阿Man怕高追又中伏，目前形勢都係靠邊站。幸而一直有呼籲大家預留多少少現金撈平貨，大市嚟到50日線水平，有機會頂住先，只係等咗開邊幾個星期，一旦開向開咗條邊，又點會行兩三百點收工，下一個較大支持位喺25000，考慮落到嗰個位先買貨。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)