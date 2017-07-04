港股直擊 即巿股評

隔晚美股僅有半日市，三大指數個別發展。港股連日窄幅橫行後，今日早段仍欠方向，中午收市前沽壓突現，恒指急跌逾三百點，跌至50天線水平，半日成交大增。

恒指今早低開1點，甫開反覆升54點，見25838點半日高，其後轉弱，上午11時後沽壓驟增，恒指急挫，最多跌371點，見25412點，跌至50天線(約25396點)水平。恒指中午收報25497點，跌286點或1.1%，大市成交額達501.37億元。

國企指數報10333點，跌79點或0.8%。

A股偏軟，滬指跌0.5%；深成指跌0.58%。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾挫3.2%，半日跌2.9%，拖低大市76點；友邦(01299)跌1.2%；滙控(00005)再創逾兩年高後，半日跌0.3%；港交所(00388)跌1.5%。強勢股回吐，吉利(00175)跌3.5%；中銀香港(02388)跌2%。另外，長實地產(01113)跌2.4%；恒生(00011)跌1.4%。相反，隔晚紐約油價連升第8日，「三桶油」今早強彈，上半年表現最差藍籌，中石油(00857)半日升4.4%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

中資金融股：今早有份拖低大市，內銀股偏軟，建行(00939)跌1%；工行(01398)跌1.2%；中行(03988)跌0.3%。強勢內險跌幅較大，國壽(02628)跌1.7%；平保(02318)跌1.8%；太保(02601)創52周高後，半日跌1.1%；太平(00966)跌3%；新華保險(01336)跌1.9%。

濠賭股：澳門金管局宣布，今日起內地銀聯卡持卡人只能在貼有「KYC(認識你的客戶)ATM」標識的自動櫃員機提款，濠賭股昨日已跑輸，今早續弱。金沙中國(01928)跌2.3%；銀娛(00027)挫3.6%；遭野村下調評級至「持有」的澳博(00880)挫4.7%；永利澳門(01128)跌2.4%；美高梅中國(02282)跌2.7%；新濠國際(00200)挫5.1%。

內房股：表現兩極，強勢股今早回落，中國恒大(03333)6月份合約銷售總金額按年大增95.02%，股價曾升逾7%，半日僅升0.3%；昨日創上市新高的融創中國(01918)挫6.8%；碧桂園(02007)跌3.8%；雅居樂(03383)跌3%。相反，眾安房產(00672)先舊後新以每股作價1.5元配售最多一億股，作價較昨日收市折讓12.3%，股價今早一度挫4%，半日倒升22.2%，報2.09元創逾兩年高。中國奧園(03883)創逾9年新高，半日升1.1%；旭輝控股(00884)創上市新高，半日升2.5%；路勁(01098)擱置分拆勁投國際上市，半日升2.4%；建業地產(00832)上月合同銷售按年增加21.7%，股價升2.5%。

焦點股份

中國資本(00170)：復牌大幅飆升，最多升52%，半日升48.7%，為表現最好港股。集團獲要約人展慧以每股6.8元提出私有化，作價較前收市價4.21元溢價61.5%。要約人展慧由集團主席勞元一及其家人持有。

凱華集團(00275)：績後連日下挫，今早一度挫跌32.3%，低見0.09元，半日挫21.8%，為上午跌幅最大港股。

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