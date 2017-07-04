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今日 12:17 港股直擊 即巿股評

恒指半日挫286點 撲落50天線

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隔晚美股僅半日市，三大指數個別發展，道指曾升逾2百點，再創日內新高。港股今早未有跟隨造好，反覆下挫，下試50天線位置。

恒指今早低開1點，甫開反覆升54點，見25838點半日高，其後調頭回落，上午11時半後，受累於重鎊股騰訊(00700)持續走弱，大市臨近中午一度急跌371點，見25412點半日低，下試50天線(約25396點)。恒指中午收報25497點，跌286點或1.11%，大市成交額501.37億元。

國企指數報10333點，跌79點或0.76%。

騰訊(00700)領跌，半日挫2.85%，單獨拖累恒指跌76點。

大摩唱好中資燃氣股，股份今早跑出，該行看好的中國燃氣(00384)及新奧能源(02688)分別升3.50%及0.32%，另外，昆侖能源(00135)升1.77%。

內房股先後公布上月銷售表現，多隻股份見新高後回吐。中國恒大(03333)上月合約銷售總金額按年大增九成半，股份今早最多升7.32%，高見16.42元，半日僅升0.26%。融創(01918)挫逾6%。中國奧園(03883)創逾9年新高，半日升1.11%；綠城中國(03900)創近兩年高，今早升0.91%；旭輝控股(00884)見3.75元創上市新高，升2.54%。

油價8連升，近期弱勢的油股出現反彈，中石油(00857)升4.4%，中海油(00883)升2.23%，中石化(00386)升1.31%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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