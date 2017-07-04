港股直擊 即巿股評

高盛發表亞太區策略報告，指MSCI亞太(除日本)指數上半年累積18%升幅，為過去第五大之上半年升幅，該行對區內維持正面看法。

高盛指，從歷史數據看，經過連升六個月後，未來三個月回報會較弱，不過上半年的升市主要由盈利上調及貨幣升值所帶動，預期亞太股市在第三季會出現溫和調整，MSCI亞太(除日本)指數目標為500點，即較現水平回落1%。

高盛預期，區內企業經過六年盈利增長受壓後將呈復甦，今年每股盈利增長15%，明年再增長9%，亞太股票現價之預測市盈率為13.5倍，在環球股市中相對有利，該行對MSCI亞太(除日本)指數未來12個月目標為530點，即潛在8%升幅。

該行對中國、印尼及印度市場持增持看法，其中認為中國在今年秋季「十九大」會議之前，整體經濟維持具建設性增長，預期今明兩年MSCI中國每股盈利均分別增長13%，估值亦不昂貴，MSCI中國指數未來12個月目標為80點，較現水平有一成潛在升幅。

高盛將區內的科網股評級上調至「增持」，主要因為強勁的盈利增長前景；將銀行股評級降至「與大市同步」，主要因為對澳洲的銀行股看法審慎。該行又將區內的能源股評級降至「減持」；金屬及礦業之評級則由「減持」升至「與大市同步」。

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