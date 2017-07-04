即巿股評 港股直擊

今朝早恒指微跌2點開市，報25782點；依家9點53分，開恒指日線圖睇嘅話，驟眼望上去今日恒指燭身被條10天線(25778點)同20天線(25812點)夾住。日線圖上恒指「長方形」格局未變，保歷加通道仍然窄過水渠，忍唔住手開條恒指波幅指數(VHSI)睇，見到嘅係早兩日VHSI已經向上彈起咗一吓，之後又回返落去，咁搞法即係暗示呢個悶到爆嘅橫行可能仲要持續多一段日子；等爆單邊嘅路確實漫長。

至於噚日嘅恒指熊(69318)，喺噚日橫行到悶死嘅情況之下，恒指5分鐘圖上都仲見到SlowSTC(14,3)出現過超買，就係喺朝早11點10分至收市12點正，同埋下半場嘅2點40分。若然持住(69318)有30幾倍槓桿而選擇day trade的話，其實係下晝3點40分時恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)嘅%K線(17.7)同%D線(22.83)踩入超賣範圍時，唔貪心嘅話(69318)收隊都有幾格落袋；但嫌幾格唔夠喉嘅話，咁就要睇睇今日個市想點啦。

依家10點25分，恒指升32點，做緊25816點。拆開5分鐘圖就見到恒指由今朝開市到依家走勢都係向上，但返去日線圖度睇，今日恒指暫時做過嘅高位25838點係升穿過條20天線嘅，不過14RSI同SlowSTC(14,3)都係處中軸水平；DMI嘅ADX下行中，暗示呢度時間大市係無動力，係架，因為連9MOM呢期都係喺條0度線附近上落。

技術分析未有啟示，就開恒指牛熊證街貨圖睇睇有無指引。用頭先mark出嚟恒指現價25816點，再度落去恒指牛熊證街貨圖，呢口價剛好踩住最貼價嘅熊證區25800至25899點，不過呢個範圍就算被個市行晒，都只係食到5張期指咁大把；再向上行多100點嘅話，即係25900至25999點，就有156張期指，但都唔可以叫做「多」。睇埋下方嘅牛證，最貼價就係25600至25699點，呢度有相當於373張期指，不過就要個市由現價向下行成216點先到，比較上嚟似乎路程有啲遠。

向上行係近，但無嘢食；下向行係多嘢食，不過就要行得遠。面對呢啲雞肋遊戲，一個安全嘅選擇就係做旁觀者。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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