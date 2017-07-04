即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開後急反彈，之後走勢牛皮偏好，全日波幅166點。恒指收報25784點，升19點或0.08%，成交金額 751.3億。國指收報10412點，升47點或0.46%；上證收報3195點，升3點或0.11%。三項指數都向好，當中以國指表現較佳。

恒指呈3連陽走勢，並出現「穿腳破頭」的利好形態，收市水平重上10 SMA，但仍未能升穿20 SMA。整體而言，恒指仍未能突破25500至26100的區間。

中國央行表示，將允許境外評級機構在國內銀行間債券市場開展信用評級業務。可見中國進一步開放金融體系，以配合「債券通」的發展。據中國貨幣網公告，中國內地、香港「債券通」首日完成70.48億元人民幣，共142筆交易。

外電報道引用知情人士消息，指國家開發銀行和中國農業發展銀行在籌劃依據債券通向境內外投資者發行票據。另據上海清算所公告，華能集團、長江三峽集團、中國聯通(600050.SH)、中國鋁業(02600) 和國電投資也將加入該計畫。

美國6月份ISM製造業指數從5月份的54.9升至57.8，創下2014年8月以來最高。歐洲方面，6月份Markit製造業PMI 從5月份的57.0升至57.4，創逾六年最高；歐元區5月份失業率持平於9.3%，保持在8年低位。美國獨立日假期前夕，只有半日市，成交淡靜，三大指數個別發展。今早亞太股市個別發展，夜期上升但ADR下跌，兩者背馳，料恆指在20 SMA水平 (約25820)爭持。

個股介紹：

金蝶國際(00268)的主要業務為從事開發、製造及出售軟件產品及提供軟件相關技術服務。

集團2016年全年收入同比增長22.8%至18.6億元人民幣，毛利同比增長23.4%至12.3億元人民幣，全年毛利率達81.3%，同比增加0.4個百分點。全年淨利潤同比增加172.5%至2.9億元人民幣。集團的雲服務業務收入同比大幅增長102.8%達3.4億元人民幣，已佔整體收入的18.3%。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為33.19倍，周息率0.21%。股份上日收報3.32元，上望4元，止損設於3.16元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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