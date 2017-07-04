即巿股評 港股直擊

每年5月至7月是恒指成分股除淨的高峰期，多隻成分股相繼除淨。事實上，每一隻股票宣布派發股息後都會除淨，即是於除淨日將派息金額從股價中扣除。假若其他因素不變，股價會在除淨日按派息金額而下調。由於恒指是一個市值加權平均指數，即是指數是按成分股的市值比重作計算，因此當成分股派息除淨，該股份股價及恒指水平亦相應下調。

例如在今年6月，恒指成分股除淨令恒指下調約256點，而本月的除淨活動則預計令恒指降低約143點，當中本周一除淨的工行(01398)便令恒指下調約62點。值得留意的是，市值較大或派息率高的成分股，例如建行(00939)、工行等，除淨對恒指的下調幅度會較明顯。

曾投資衍生工具的投資者或已知道，發行人為恒指牛熊證開價時已將有關恒指成分股派息的預期計算在內。不過，投資者又有否注意到除淨時對牛熊證產品的風險有何影響？

事實上，牛熊證強制收回機制是根據相關資產現貨價格去制定，因此恒指水平因成分股除淨而下調時，持有恒指牛熊證的投資者所面對的收回風險則會有所變化。尤其是對買入恒指牛證並持貨過夜的投資者，若不了解有關風險，或會有失預算。

以恒指牛證(62903)為例，收回價處於25600點，恒指上周五收報25764點，即表示此牛證的收回價距離恒指上周五收市價尚有164點。另一方面，本周一因工行除淨而令恒指水平降低約62點，即假設其他因素不變，恒指本周一會下調62點至25702點，此時牛證(62903)的收回價與恒指現價距離收窄成只有約102點。投資者若不知悉除淨因素，在上周五買入此牛證並持貨過夜，其實質面對的收回風險將較原本預期為高。本周四將有另一藍籌股中行(03988)進行除淨，兩股合計對恒指現貨水平的影響超過100點，投資者如上週買入牛證並打算本週持貨作看好部署，相關的收回風險便不容忽視。

同樣地，恒指成分股除淨後會令恒指熊證的收回價與恒指水平距離拉闊，收回風險相應降低。因此不論牛證或熊證，投資者部署時應留意恒指成分股除淨的時間及幅度，適當地選擇可承受收回風險的產品。

表：部份恒指成分股除淨日、派息金額及其相應恒指點數

除淨日 股份 派息金額 相應恒指點數

6月22日 建行(00939) 末期息0.278 (人民幣/每股) 109

7月3日 工行(01398) 末期息0.234 (人民幣/每股) 62

7月6日 中行(03988) 末期息0.168 (人民幣/每股) 48

資料來源：彭博資訊（取自7月3日資訊）

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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