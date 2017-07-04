港股直擊 即巿股評

港股下半年首個交易日仍然窄幅待變，美股昨晚向好，恒指今早有望高開，金融股料繼續跑贏科技股。

隔晚美股只有半日市，三大指數個別走，金融板塊大幅收漲，道指創新高。道指升129點或0.61%，報21479點，下半年首個交易日即創歷史收市新高；科技股則下跌，納指收跌0.49%，报6110点。谷歌母公司Alphabet跌1.1%；亞馬遜跌1.5%；Facebook跌1.7%；英偉達收跌3.6%。美國周二(7月4日)因獨立日假期，美股休市。

油價持續反彈，紐約期油收升1.03美元或2.24%，每桶報47.07美元，連漲8天並創2012年以來最長連升日數。貝萊德集團稱，目前全球原油供應過剩的情況並未得到緩解，但預計下半年原油庫存將會下降。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報73.82元，較本港上日收市升0.27元。國壽(02628)ADR收報24.27元，升0.17元。油價續回升，中海油(00883)ADR收報8.57元，升4仙；中石油(00857)ADR收報4.79元，升2仙；中石化(00386)ADR收報6.15元，升4仙。中移動(00941)ADR收報82.71元，跌0.14元；聯通(00762)ADR收報11.61元，升9仙。隔晚美國科技股跑輸，騰訊(00700)ADR亦偏軟，收報279元，跌1.8元。

ADR港股比例指數報25741，較上日恒指收市跌43點或0.17%，留意部分或受到中行(03988)今日除息影響。至於即月夜期收報25764點，升81點，低水20點。港股昨日下半年首個交易日先低後回穩，受制10天線(約25779點)和20天線(約25820點)的區間，收報25784點，升19點。恒指今早有望高開，滙控可領漲大市，不過留意其14天RSI已接近80之嚴重超買水平。恒指短期阻力仍然是上月高位26090點，支持位為上月低位25557點。

焦點板塊

內房股：昨日全線上升，留意今日能否續有資金追捧。中國恒大(03333)急升9.1%，公司晚上公布今年首6個月物業累計合約銷售金額約2440.9億元(人民幣‧下同)，按年增72.2%。單計6月份，合約銷售總金額按年增95%。此外，集團已於6月底前悉數贖回1129.4億元的永續債，留意今日股價表現。

核電股：人民日報報道，7月3日，從第二十五屆國際核工程大會瞭解到，中國核能已進入規模化發展新時期，到2020年，中國核電運行和在建裝機將達到8800萬千瓦，包括第三代核電技術在內的科技創新成果已領先國際先進水準，正逐步成為世界核電的產業中心。留意核電相關股今日走勢。

焦點股份

中國集成(01027)：上周遭大洗倉，今日續挫23%，跌至1仙「底價」，並出現淨沽盤的情況，5個交易日累瀉96.4%。該公司晚上公布，連日遭大股東拋售合共61.76億股，超過8%股本，涉資7050萬元。

東瀛遊(06882)：發出盈喜，預期截至今年6月底止，中期盈利將按年增長一倍；去年同期盈利1507.4萬元。

鐵建裝備(01786)：公布收到控股股東中國鐵建(01186)通知，中國鐵建正在籌劃該公司與其一家全資附屬公司鐵建重工的整合，組建新的中國鐵建重工集團。