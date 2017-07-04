即巿股評 港股直擊

在投資市場中，「三馬」的魅力和實力可謂沒法擋，各自在自己的範疇都具有領導地位。阿里巴巴(BABA US)的馬雲，在支付市場獨領風騷；騰訊(00700)的馬化騰，靠QQ、微信及網上遊戲，晉身港股科網一哥地位；平保(02318)的馬明哲，是內地金融科技的先驅之一。「三馬」 任何一個成員都能獨當一面，若他們走在一起， 相信力量將會以倍數上升。

對投資者而言，這種機會可能將會在第三季出現。外電引述消息人士透露，指由「三馬」成立的眾安保險， 擬於今年下半年來港上市，集資規模至少10億美元(折合約78億港元)。據香港媒體報道， 眾安保險已向香港聯交所提交上市申請 (A1表格)，並已委任摩根大通、瑞信、 瑞銀及招銀國際作為上市保薦人。

眾安保險於2013年11月成立，由螞蟻金服、騰訊、 中國平安等知名企業發起成立，是全球首家互聯網保險公司， 也是一家以技術創新帶動金融發展的金融科技公司。

眾安保險總部設在中國上海，不設任何分支機構，完全通過互聯網進行在線承保和理賠服務。在2015年6月，當時成立僅17個月的眾安保險，便獲得近60億元的A輪融資， 新增摩根士丹利、中金、鼎暉投資、賽富基金、 凱斯博5家財務投資機構。在2015年12月， 澳州金融科技風投機構H2 Ventures伙拍KPMG(畢馬威)發布的全球金融科技百強榜，眾安保險摘得桂冠，足見集團在業內之實力。

眾安保險成立至今3年多，今已連接300多個生態合作夥伴，為互聯網經濟生活提供一整套風險解決方案。截至2016年12月31日止，眾安保險累計服務客戶數量4.92億，保單數量超過72億。

眾安保險擁有「互聯網+金融」雙重基因，股東背景獨一無二， 是為香港資本市場、甚至中國的首只互聯網保險股。集團是在中國擁有在線保險許可證的四家公司之一，也是其中唯一一家擁有相當規模業務經營的公司。與其他科網股相比，眾安保險早已找到其商業模式，目前已擁有海量的客戶群，對比10年前騰訊的成長速度更快，增長潛力更勝一般科網股。

近日港交所(00388)近日建議成立「創新主板」及「創新初板」 兩個新板，希望吸引新經濟企業來港上市，成為眾安保險來港上市的利好因素之一。如果眾安成功在港上市，不但可以擦亮香港資本市場的招牌，也有望吸引其他科技公司到港上市，例如是閱文集團、螞蟻金服和搜狗音樂等重量網科網企業，有助大大提升香港資本市場科網股的質量和活躍度，引發新一輪的科網熱潮。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞