即巿股評 港股直擊

受著細價股股災及憧憬「七一」回歸送大禮等因素的影響下，期指於上周的波幅明顯擴大，雖然於上周四七月份期指曾突然抽升超過300點，看似將要突破之際，但周五卻出現明顯回吐，至昨天仍只能收報25683點，走勢仍徘徊於25400至25900數百點之間，明確方向未現。展望下半年走向，筆者仍然維持本年內期指應可突破28621點的看法，因內地經濟增長勢頭已逐漸回穩且環球各國的經濟亦漸見復甦，這可從近期不同的經濟數據中反映。惟各位亦應多留意未來美國加息及縮表和內地在貨幣政策上的取態等有關消息，因這可能會大大影響環球之資金的流動性及各股票市場的表現。

而個股方面，隨著美國加息及各國可能縮表，未來息口方面將會向上，因此可留意相關之本地及國際銀行股，而當中首選的會是滙控(00005)(筆者認為三年內滙豐有機會重見100元)；另外，筆者最看好的則是港交所(00388)，因利好及炒上的主題有很多，如最近出爐的「債券通」和新板及創業板機制等，這皆可以為港交所未來盈利方面增添新動力；再者，市場如筆者預期般於下半年能向上見28000點樓上的話，成交額將會是不可或缺的一部分，因此未來可預期的整體成交額必然會上升(超過千億)。在多個良好因素的刺激下，該股股價應可再上一層樓。希望各投資者能好好把握作合適的期權部署，以盡享相關機遇所帶來的回報。

技術方面，暫時期指仍於徘徊於區間中，雖然十天及廿天移動平均線皆失守，惟如上期所言於這形勢下一時升穿或跌穿的啟示並不多；另外，各個技術指標亦未有出現明顯方向或轉勢的訊號，皆反映暫時的市況正處於待變的局面。不過，保力加通道正不斷收窄，再配合六月份較低波幅的走勢，以筆者的經驗來看，相信明確方向應該會好快便會出現，而七月亦可能迎來很大的波幅。那究竟是向上或向下，坊間很多人認為會先調整才再向上，但筆者卻認為是次調整已可能由最近橫行的走勢取代了，因此直接向上突破的機會可能會較大。暫時大家可先留意兩個位，向上的可看上月高位25952點，而向下則可留意25400點左右，大市短期的走向則需向那邊先出現突破，不過即使是先向下出現突破，向下空間應該亦不會很多，大概25000點左右應有不俗的支持。

策略方面，如上文所言，如先出現期指收市價向上突破25952點的話，可開倉做7月Long Call26600點，期權金成本則為大概100點左右；相反，如期指收市價向下突破25400點的話，則可考慮待期指回調至25000點左右開倉做7月Long Call25600點，期權金成本則為大概110點左右。

本人並未持有上述之股票或相關之衍生工具

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。