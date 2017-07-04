即巿股評 港股直擊

筆者於日前分享的數隻個股，都錄得顯著升幅，當中馬鋼(00323)升6.1%，鞍鋼(00347)升1.7%，洛鉬(03993)升4.3%，而在專頁分享的內房中海宏洋(00081)升6.7%，融創(01918)升3.4%，龍湖(00960)升4.9%，華潤置地(01109)升1.3%，龍光地產(03380)升9.5%，只有江銅(00358)跌0.1%。可算絕對有交代。

大市持續橫行波幅區間漸收窄，同樣情況在今年4月曾出現，當時筆者在4月中旬時曾指出，大市快將出現強勁單邊升市，結果抽升1200點才稍停。而現時大市同樣大幅收窄，以25600-25950點之間波動。且連續3天收陽，這是一個快將向上突破的訊號！而國指以10300-10500點之間波動，亦呈快將突破！大市有機會於本周下旬出現向上突破。

出入訊號你要知 控制注碼保平安

筆者對7月的走勢是審慎樂觀的，由於上月波幅壓縮，本月有甚高機會出現一波可觀的單邊升市行情。如未建倉的朋友，可於恒指升穿25950時，買入7月的25600或25800的認購期權長倉。收市時低於25600時平倉並不會反倉。計量分析是相信市場中性的，所以筆者並不會進行反倉操作。由於國指轉強，大家亦應留意國指走勢，當國指升穿10500時，如未建倉的朋友，可買入7月份的10400國指認購期權長倉。

當大市突破26000後，本月的關鍵將不再是方向，而是持倉的能力。如注碼大於閣下的持貨能耐，往往在升市半途，閣下便會於憂慮下提早止賺離場。由於本月可望有800點以上升幅的機會不低，所以要宜控注碼，減低槓桿，增加持貨的能耐。同時也需要在操作上設定止賺位。

個股方面，可留意太保(02601)，升穿34元可追入，以30元為止蝕位。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。