即巿股評 港股直擊 國際財經

踏入2017年下半年，港股首個交易日恒指低開109點，其後跌幅收窄，午後一度倒升56點，高見25821點，惟受制10天線(約25779點)和20天線(約25820點)區間，收報25784點，升19點(0.1%)。大市全日成交751億元，升跌股份數目相若。港股呈好淡爭持格局，走勢暫欠明確方向。

本港經濟前景亦恍如港股目前形勢般似明若暗。驟眼看，MSCI香港指數市值較回歸前大升逾4.5倍，尤其近兩年港股市值明顯攀升，顯示資金源源不絕湧入。另外，香港外滙儲備過去20年大增4.8倍，位居全球第八位，還有名義本地生產總值(GDP)自回歸迄今累積增長89%等，都讓人產生香港經濟實力很不錯的印象。瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)早前發表的2017年世界競爭力年報，香港成功蟬聯全球最具競爭力經濟體，反映回歸後本港優勢不減。

然而，沒有對比的成績並無意義。看看曾經與香港一同被捧為「亞洲四小龍」的新加坡，雖然在股市市值與外滙儲備上稍為落後本港，但新加坡的經濟於2004年開始突飛猛進，GDP總量過去20年累積增長近兩倍【右圖】，遠較香港出色。若把本港經濟增長年率3.32%與星洲的5.75%拼在一起，即高下立見。這突顯香港近年只靠水浸推高資產價格，實體經濟陷入不進則退的困局。

政府近年大力推動多項基建項目，對本地GDP增長功不可沒，例如「十大基建」中的高鐵工程，造價由2010年初的669億元，至去年6月暴增兩成六至844.2億元，須要求立法會再追加撥款；西九文化區的造價更較原先估計的216億元，大增1.18倍至471億元。港人不禁要反思，若撇除這些頻頻超支的基建工程，香港過去20年的經濟增長會是怎樣的光景？

未來數年，本港將迎來多項大型基建的施工高峰期，2017/2018年度政府預算基本工程儲備基金開支微升近1%，即約917億元，並預期於下年度突破千億元大關，按年增加13.6%，至1042億元。早前有報道指出，4年後有關基建的開支將由目前的868億元，劇增44%至1250億元。如此看來，港府似乎難以擺脫藉基建營造經濟繁榮的思路，而忽視了對新經濟的支持。政府官員應以日本為鑑，若然基建能創造輝煌，該國經濟何以迷失近30年？

回說港股，恒指於5月和6月分別按月升4.25%和0.41%，五不窮，六未絕。參考昨天「信圖分析」〈恒指出現七連升機會不輕〉一文，過去兩月恒指表現甚至跑贏過往40年該月份的平均表現(5月及6月分別為按月平均升1.03%及0.12%)。而歷年恒指7月平均錄得2.74%升幅，表現屬第二佳的月份，上升股份比例亦高達68%。那麼，恒指在「七翻身」的本月會否交出亮麗成績表，不妨拭目以待。不過，本報EJFQ系統的日線無基準輪動圖卻見恒指與國指移向左方，即短線相對表現轉差，須密切留意恒指於25500至26000點之間整固一段時間後，最終會「開邊瓣」。

信報投資研究部

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