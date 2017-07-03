港股直擊 即巿股評

美股上周五晚個別發展，本周將迎接獨立日假期。港股方面，恒指上半年連升6個月、累飆17%後，於下半年首個交易日呈好淡爭持，走勢暫欠方向。

恒指上周五收市挫200點，今早低開109點，報25654點屬全日低，開市後跌幅收窄，好淡爭持，11時後曾升32點見半日高，中午升20點，午後升穿上午高位，最多升56點，見25821點，不過受制10天線(約25779點)和20天線(約25820點)的區間，尾段曾再轉跌。恒指收報25784點，升19點或0.1%。大市今日升跌股份數目相若。

全日成交額751.31億元，較上日減少約61.84億元。

國企指數收報10412點，升47點或0.5%。

恒指即月期貨收市升98點或0.38%，報25683點，低水101點。

A股反覆高收，滬指升0.11%；深成指升0.05%。兩市成交額約3697億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好；美國道指期貨最新升53點，報21353，美股今日只有半日市，明天假期休市。

藍籌股方面，滙控(00005)高見74.05元，逼近74.2元的超過兩年高位，收市升1.2%；「債券通」北向今日開通，港交所(00388)升0.5%；中銀香港(02388)再創上市新高，收市升1.5%；騰訊(00700)升0.6%。相反，友邦(01299)跌1.4 %，限制大市；煤氣(00003)跌1.2%；長和(00001)跌0.6%；聯通(00762)跌0.7%。

焦點板塊

內房股：中指院早前發布今年上半年房地產企業銷售排名，多隻銷售前列內房股造好。排第1的碧桂園(02007)升3.9%；排第2的萬科(02202)升5.7%，為表現最好國指成分股；排第3的中國恒大(03333)急升9.1%；排第6的融創中國(01918)再創上市新高，收市升2%；排第8的龍湖地產(00960)亦創上市新高，收市升4.9%。二線內房急升，龍光(03380)升9.5%；中國奧園(03883)升14.9%；雅居樂(03383)升8.5%；富力地產(02777)上月合約銷售升45%，收市升4%；中國金茂(00817)升2.8%；綠城中國(03900)升15%。

汽車股：另一跑贏板塊，上半年股價升近1.3倍的吉利(00175)再創多年新高，收市升4%為表現最好藍籌；廣汽(02238)升2.2%；比亞迪(01211)升2.1%；華晨(01114)升0.8%；東風(00489)升1.5%；北汽(01958)升1.1%；長汽(02333)升2.4%。

中資金融股：中國保監會上周五發布《保險資金參與深港通業務試點監管口徑》，明確保險機構可以投資「深港通」下的港股通股票，也可以通過證券投資基金投資港股通股票。內險H股造好，國壽(02628)升1%；平保(02318)升2.3%；新華保險(01336)和人保(01339)升約0.9%；財險(02328)升1.5%。內銀方面，建行(00939)升0.5%；中行(03988)升1%；工行(01398)升0.6%，惟今日除息對恒指起拖低作用。

資源股：上月底為內地徹底取締「地條鋼」的大限，上半年關停取締600多家相關企業，加上內地鋼材價格持續上漲，鋼鐵股今日表現最好，馬鋼(00323)創逾兩年高，收市升6.1%，其A股升9.9%；鞍鋼(00347)升1.7%，其A股升3.71%。另外，西王特鋼(01266)升8.1%；發盈喜的中國東方(00581)升22.7%；重鋼(01053)升6.1%。其他資源股方面，神華(01088)升1%；兗煤(01171)升1.7%；洛鉬(03993)升4.3%；俄鋁(00486)升3.4%；嘉能可(00805)升2.4%。細股興發鋁業(00098)急飆33.5%。

濠賭股：澳門上月賭收按年升25.9%，遜市場預期的三成，按月則下跌12%。濠賭股跑輸大市。銀娛(00027)曾挫5.1%，收市跌2.2%，為跌幅最大藍籌；金沙中國(01928)跌1.3%；永利澳門(01128)跌2.7%；美高梅中國(02282)跌3.6%；新濠國際(00200)跌4.3%；澳博(00880)跌0.6%。

焦點股份

互太紡織(01382)：復牌曾升9.9%，見9.9元創逾8個月高，收市升5.5%。集團公布，單一最大股東Far East、非執行董事葉炳棪及其配偶林慧儀，以每股10元悉售該公司約4.05億股或約28.03%股權予東京證券交易所上市的日資企業Toray Industries，涉資約40.54億元，Toray將成為互太紡織單一最大股東。

細股：有報道指上月27日細價股股災翌日，證監派人到部分相關持倉券商，進行上門突擊調查，多隻暴跌股續弱，中國集成(01027)挫23.1%，跌至0.01元，5個交易日累瀉96.4%。同屬David Webb「50隻不能持有的港股」名單內的雋泰控股(00630)挫14.9%；康健國際醫療(03886)跌8.8%；中國置業投資(00736)跌10.5%；聯旺集團(08217)跌12.8%；君陽金融(00397)跌5.1%；首都創投(02324)跌12%。

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