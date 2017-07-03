即巿股評 港股直擊

承接上周五(6月30日)話題，今日繼續分析裕華能源(02728)，前文表示分析日期早於2015年12月7日，以及於文末寫到若送紅股成事將會更改每手買賣單位，有可能是增加持股成本的手段，用意是「踢走」部分資本較少的小股東，令貨源歸邊，為日後炒上股價鋪路。

股價不如預期發展

現續看分析後股價發展，此股於2015年12月7日復牌，當日開報1.25元，裂升25%，因低於1.3元，應會吸引進取者買入股份。當日股價一度高見1.33元，較1.25元僅高6.4%，因連一成也沒有，暫看不存在止賺誘因。然而，之後股價表現不滯，於2016年1月20日收報0.9元，較1.25元跌了28%，當晚公司寄發通函，表示召開股東特別大會日期為2月5日。等到2月3日，收報0.81元，賬面損失已擴大至35.2%，超出一般細價股操作為買入價下跌三成的止蝕範圍，理應止蝕位在0.87元，首次觸及在1月21日，不過嚴守止蝕本來不易，加上未有開會，相信對進取者來說離場機會不大。於2月3日晚上公司發布「股東特別大會延會及認購事項失效」公告，內容提到相關的股東特別大會將無限期延後，早前的配股操作已告失敗，應止蝕離場。翌日開報0.88元，較1.25元之賬面損失為29.60%，低於三成，算是不幸中之大幸。當然，認為如此情況繼續持股觀望應大有人在，那麼便要面對2016年2月16及17日分別低見0.65和0.66元的壓力，賬面損失擴大至48.00%和47.20%。

去年五月再發財技

一般蝕近五成考慮離場機會較小，預算會繼續「坐貨」，就能捱到股價谷底回升的景象，於2016年5月24日高見1.3元，這是持股逾五個半月後看見的逃生機會。前一晚公司宣布主要股東兼主席林財火向獨立人士收購公司2800萬股股份，總代價2604萬元。完成後，林氏及其一致行動人士持股將由26.92%增至30.54%，須按例提出強制性全購要約，每股現金作價0.93元，較停牌前報1.02元(5月17日收市價) 折讓8.82%。不過消息未有刺激股價持續上揚，於5月24日收報1.07元，較1.02元僅升五個價位，之後股價便逐步回落，更於6月17日一度低見0.88元。若於5月24日未能及時離場，另一次機會見於9月15日，高位為1.39元，但持股已是超過九個月，猶幸賬面回報率已有11.20%。

貨源已被歸邊證明

而在2016年8月4日晚上發布的要約結果顯示林財火的持股佔比提升至59%，不過卻未見股價炒上，所以於9月15日離場的機會也很小。於9月20日至10月14日(星期五)，收市價一直維持在1元以上，到了10月17日收報1.02元，突破1元，才是升浪的開始，於今年3月13日收報1.4元，歷時近五個月股價升近四成，相對1.25元的賬面回報率為12%，當晚公司宣布1拆2的股本重組方案。於最近一次又留意此股日期為今年3月24日，中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示參與者有127名，持有約7.73億股，佔已發行股本99.96%，扣除大股東持有約4.56億股，於CCASS的街貨量約3.17億股。首11名參與者均持有超過1000萬股，認為屬有心人持貨機會大，她們佔參與者總數8.66%，卻持有約2.11億街貨 (已扣除大股東持股)，計出街貨佔比為66.48%，因已高於六成，反映貨源已被歸邊，理應股價具備炒上條件，但須以股價收高於1.5元才能確認。

值得堅持兩大關鍵

今次拆股生效日期為今年4月27日，所以要突破的股價調整為0.75元，於4月28日和5月17日正是收於此價，實則突破日期為5月18日，收報0.84元。繼而股價從5月22日至6月21日在1.00元水平整固，再於6月22和23日分別收報1.25元和高見1.29元，較2015年12月7日開報0.625元(經拆股調整‧同下)，持股約一年半的賬面回報率分別為1和1.06倍，歷時雖長，卻成了倍升股。而令人有耐性長期持股的關鍵有二，其一是林財火的持貨成本，參考於去年5月觸發強制性全購要約價為0.465元，其後最低則收報0.455元，僅見於去年9月7日，可見有心人有意在要約價之上維穩，同時0.465元對比0.625元低25.60%，又是賬面蝕不到三成，繼續持股未嘗不可。其二是此股連番發動財技，在上述要約前後均有進行拆股，兩次1拆2並配股給林財火令原來股數增加了四倍以上，卻未見股價上揚，連同股價被維穩在要約價水平。因此，只要細意推敲，不難找到股價終有一升的線索，成就倍升的利潤。

聶Sir

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。