即巿股評 港股直擊

在分析保險股時，我們不時用到不同的方法。與分析其他公司時一樣，我們都會用相對估值法，例如是以市盈率(PE)及市賬率(PB)，與同業作比較。當然，也可以用到絕對估值法，例如是現金流量折現法(DCF)和股利折現模型(DDM)，如果要更專業，則會利用內涵價值(EV)法，其計算方法為:每股壽險價值=調整後的每股內涵價值+每股新業務價值合理的新業務價值乘數，是相對複雜的計算方法。

內涵價值法又稱精算評估法,方法是在一定的精算假設下，逐期對保險公司內涵價值進行調整，並評估當期的新業務價值，得出公司價值。公司價值=內涵價值+新業務價值合理的新業務價值乘數。內涵價值法主要分三個步驟進行:調整凈資産、評估有效業務價值和預測新業務價值。從上述算式可以看出，新業務價值是衡量保險公司價值的重要一環，難怪各大保險公司不停推出新產品，以吸引更多投資額，提高新業務的價值。

在港股市場中，不乏國際保險公司的身影，包括早在1999年到港上市的宏利(00945)，以及在2010年10月上市的友邦保險(01299)。由於友邦已成晉身藍籌之列，成為不少投資者的愛股。不過，其實保誠(02378)近期也十分積極推出新產品，爭取市場份額。

保誠新出的危疾保就首推「還原保障」，該產品不但就早期危疾可最多索償三次，計劃更會還原之前已預支的賠償金額，所以就算曾經預支過早期危疾賠償，日後罹患嚴重危疾時仍可得到百分百的賠償。據了解，「還原保障」的條款是首次在香港出現，相信有助保誠吸引更多新客戶投保，成為公司新的增長引擎，長遠有望提升新收入的價值。

當然，其他主要競爭對手也有機會推出類似產品去競爭，或許會成為保險公司的新戰場。但從另一角度去想，當保險產品的保障越來越周全，其實對投保者也是一件好事，能得到更多保障，有助紓緩在嚴重疾病發生時的生活及經濟負擔。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞