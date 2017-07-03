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今日 14:44 港股直擊 即巿股評

東方海外創逾五年高 大行看法兩極

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東方海外(00316)股價今日高見58.8元，再創超過5年新高，大行最新看法分歧。

富瑞最新報告指出，美國領導需求回升，當中亞洲美國航線受惠家居用品及消費品需求，運貨量回升。該行又指出，亞歐航線過去數周亦見轉勢，形勢開始樂觀，而航運行業供應增長則減慢。

富瑞認為，集團下半盈利可受惠較高的即期運費(Spot Rate)和新的跨太平洋全年合約運費，該行又認為集團管理層對即將來到的旺季相對樂觀。

不過，富瑞表示雖然集團盈利和行業前景正面，但東方海外股價自年初以來已飆升70％，把集團評級由「買入」降至「持有」，目標價維持52元。

此外，富瑞提到東方海外被中遠集團收購的傳聞假消息，又引述集團管理層表示，股東只會考慮在價值和現金流而言都非常吸引的收購要約。

大和資本最新報告則指出，市場供求情況向好帶動東方海外復甦，重申「跑贏大市」評級，目標價由54元升至64元。

大和指出，今年首五個月集團跨太平洋航線的貿易量升6.4%；歐亞及跨大西洋航線亦分別升4.1%及5.3%；但亞洲區內航線跌7.5%。

該行又指，目前更新的跨太平洋全年合約運費較2016-17年度高30-50%，有利下半年表現。大和升集團2017-19年盈利預期21-45%，以反映燃油價格預期下調和跨太平洋航線的需求增加。

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