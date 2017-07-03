即巿股評 港股直擊

以為放咗結算，再過埋半年結，個市會有較明確方向，點知又係拉牛上樹，升上去欠力度，落又唔落得，加上明日美國假期，睇嚟港股暫時都係難突破。不過今早港股低開高走，算係有個好開始，恒指低開逾百點後，無幾耐已扭轉跌勢回升，半日報收25784點，升20點；國指則收10403點，升38點。

阿爺送大禮無特別驚喜，「債券通」屬意料之內，今日先開「北向通」，暫時最大得益係中銀香港(02388)，作為人民幣結算銀行，無論係北向抑或南向，作為人民幣結算銀行，中銀香港地位進一步提升。而港交所(00388)當然受惠，兩股半日均有理想表現，中銀香港升3.2%，半日報收38.55元；港交所低開後拾級而上，股價半日升1.5%，報收205元。

大笨象(00005)繼續做其小飛象，半日升1.7%，報收73.95元，強勢依然，代替騰訊(00700)擔起大市大車頭重任。另一較為矚目嘅重磅股係吉利汽車(00175)，再創17.94元上市新高，半日報收17.9元，急升6.2%。其他重磅股表現平平，但濠賭股逆市下跌，上星期唔少濠賭股圖表開始走樣，今日腳軟唔出奇。至於騰訊則繼續整固，現水平暫時未有條件再突破，不過大跌機會亦有限，可能喺下月派成績表前，騰訊先行整固，想執平貨有難度。

科技股開始個別發展，今日高偉電子(01415)同丘鈦科技(01478)跑出，前者幾乎平咗日前高位，後者則再創7.96元歷史新高。有貨喺手可以坐定定，只要股價一日守住10日線之上，一直向上踩上去嘅強勢股，唔需要急住沽貨。資源股同內房股又有資金流入，兩個板塊比較，阿Man傾向內房股多些少，資源股經常吹無定向風，若要揀就揀已破頂嘅馬鋼(00323)同神華(01088)，始終上面冇蟹貨，少一重顧慮。

阿Man認為呢期可以睇番啲航運股，受惠經濟全球回暖及航運價格上升，航運股今年業績應大有改善，上月推介中外運(00598)已破年內新高，今日留意太平洋航運(02343)，股價上周五成交增加走勢突破，升穿1.75元企穩，有條件挑戰年內高位1.94元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)