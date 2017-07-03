港股直擊 即巿股評

美股上周五晚個別發展，而港股上周五收市挫200點後，於下半年首個交易日呈好淡爭持，走勢暫欠明顯方向。

恒指低開109點，報25654點屬半日低，開市後跌幅收窄，好淡爭持，11時後明顯走強，最多升32點，見25797點半日高，不過受制10天線(約25779點)和20天線(約25820點)的區間。恒指中午收報25784點，升20點或0.1%，大市成交額389.33億元。

國企指數報10403點，升38點或0.4%。

A股半日高收，滬指升0.04%；深成指升0.05%。

藍籌股方面，滙控(00005)高見74.05元，逼近74.2元的超過兩年高位，半日升1.8%；「債券通」北向今日開通，港交所(00388)升1.6%；中銀香港(02388)再創上市新高，半日升3.2%；上半年股價升近1.3倍的吉利(00175)，今早再創多年新高，半日急升6.3%，為表現最好藍籌。相反，友邦(01299)跌1.2 %；工行(01398)升0.2%，惟今日除息對恒指起拖低作用；中移動(00941)跌0.2%；騰訊(00700)跌0.1%。

焦點板塊

內房股：中指院早前發布今年上半年房地產企業銷售排名，多隻銷售前列內房股今早造好。排第1的碧桂園(02007)升2.1%；排第2的萬科(02202)升3.2%，為表現最好國指成分股；排第3的中國恒大(03333)升2.6%；排第6的融創中國(01918)再創上市新高，半日升2.6%；排第8的龍湖地產(00960)亦創上市新高，半日升4.5%。另外，富力地產(02777)上月合約銷售升45%，半日升3.8%；龍光(03380)升4.1%；中國金茂(00817)升4%；雅居樂(03383)急升8.5%。

濠賭股：澳門上月賭收按年升25.9%，遜市場預期的三成，按月則下跌12%。濠賭股今早跑輸大市。銀娛(00027)曾挫5.1%，半日跌3.2%；金沙中國(01928)跌1.8%；永利澳門(01128)跌3.5%；美高梅中國(02282)跌3.1%；新濠國際(00200)跌4.1%；澳博(00880)跌0.7%。

鋼鐵股：內地鋼材價格持續上漲，上海期貨交易所的螺鋼期貨升2.48%。另外，6月29日鋼坯價格每噸上漲30元人民幣至3340元人民幣，創年內新高。馬鋼(00323)創逾兩年高，半日升7.7%，其A股(600808.SH)升9.14%；鞍鋼(00347)升2.2%，其A股(000898.SZ)升3.18%。另外，西王特鋼(01266)升6.3%；發盈喜的中國東方(00581)升15.1%。

焦點股份

互太紡織(01382)：復牌曾升9.9%，見9.9元創逾8個月高，半日升4.6%，成交額5240萬元。集團公布，單一最大股東Far East、非執行董事葉炳棪及其配偶林慧儀，以每股10元悉售該公司約4.05億股或約28.03%股權予東京證券交易所上市的日資企業Toray Industries，涉資約40.54億元，Toray將成為互太紡織單一最大股東。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。