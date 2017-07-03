即巿股評 港股直擊

上個星期五(6月30日)冷門吼安碩A50中國(02823)嘅Put輪(25267)，可惜最後上星期五隻A50升一格收工，唯有揸住隻(25267)過weekend。經過周末嘅就職儀式同放煙花之後，今日返到嚟見到恒指都係唔好樣得去邊，依家9點57分，做緊25719點，跌45點；而A50就跌咗8格，但可能A50冷門得滯，(25267)無反應，無計，冷嘢係咁，唯有睇睇之後隻嘢點走。但係A50日線圖見「圓頂」開始出現，基於(25267)無入肉嘅關係，就比多少少耐性啦。

再睇返今日個市。恒指今朝早雖然無出現裂口大跌，不過5分鐘圖恒指圖就會見到今朝恒指嚴重低開之後，喺5分鐘之內火速將個裂口收復(嚴格嚟講爭3格)，所以喺5分鐘圖上見到今朝低開完之後，其實SlowSTC(14,3)都無出現嚴重超賣；即使其後嗰25分鐘恒指再現跌勢，但SlowSTC(14,3)都未因此而出現超賣，所以依家10點11，恒指都仲係keep住跌幾廿點咁嘅樣。返去日線圖上睇，恒指原來仲受制於條10天線(25773點)同20天線(25817點)；換條保歷加通道睇，即係依家恒指處於保歷加通道下降通道，而保歷加通道底部就係25533點，將呢個點數放落去恒指牛熊證街貨圖嘅話，就相當於牛證第二貼價同時又係最重貨嘅範圍25500至25599點，呢度有相當於1257張期指。依家10點29分，恒指現價25721點，若然大市由現價開始向下行到25500點嘅話，其實只要大市向下行多221點就可以，咁樣睇難度唔算太高呀。

既然開咗恒指牛熊證街貨圖睇，咁就睇埋上面堆熊證啦，最貼價就係25900至25999點，但呢度只係得69張期指，再向上數多100點，即係26000至26099點，先得嗰333張期指。同樣用現價計嘅話，咁就要大市向上升378點，先食得個402張期指嘅貨。兩者相比，都好明顯係向下行比較著數。

不過，大家小心一件事，就係保歷加通道由6月中開始慢慢收窄，至依家保歷加通道嘅闊度同一條地下水渠無乜分別，咁即係反映出恒指嚟緊一段時間都可能呈窄幅上落；所以工具上我哋可以搵高槓桿嘅輪證去喺一個窄幅度為自已爭取較大嘅盈利。恒指熊(69318)，收回價26300點，32倍槓桿，都算唔錯架啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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