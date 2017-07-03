即巿股評 港股直擊

上周五恒指低開後，走勢反覆偏好，全日波幅154點。恒指收報25764點，跌200點或0.77%，成交金額813.15億元。國指收報10365點，跌66點或0.64%；上證收報3192點，升4點或0.14%。A股走勢優於港股。

恒指低開後反彈，呈2連陽走勢，可見25600水平前有一定支持。不過，指數失守10 SMA及20 SMA，走勢略轉差，仍未能突破25500至26100的區間。以月線圖看，恒指出現6連陽，連升6個月，是2007年11月以來首次。

澳門6月份幸運博彩毛收入增長25.9%，至199.9億澳門元(24.9億美元)，低於預估中值30%增幅。澳門博彩企業或會波動。

中國保監會發布《保險資金參與深港通業務試點監管口徑》，明確保險機構可以投資深港通下的港股通股票，也可以通過證券投資基金投資港股通股票。這是繼滬港通後，當局再允許保險資金透過深港通渠道投資港股，料長遠屬利好，但短期提振有限。

中國內地與香港之間的「債券通」今天開閘，境外投資者將迎來又一條進入中國境內10萬億美元債券市場的嶄新途徑。料消息利好港交所(00388)及中銀香港(02388)等。

美國6月份密歇根大學消費者信心指數終值從5月份的97.1降至95.1，創大選以來最低，表明對特朗普的執政前景擔憂越來越大，但消費者對財務狀況高度滿意。美國5月份個人收入環比增長0.4%，個人支出環比增長0.1%。雖然消費支出增長緩和，經濟復甦態勢仍在正軌。美股三大指數個別發展，今早亞太股市向好，夜期上升但ADR下跌，兩者背馳，料恆指走勢反覆，阻力參考在26000水平。

個股介紹：

江西銅業(00358)的主要業務為於江西省東北部從事銅礦開採、選礦熔煉和精煉，主要產品有陰極銅、電金、硫酸、硫精礦、電銀和精煉服務。

集團在2016財年錄得收入2023.08億元人民幣，同比上升8.9％，凈利潤9.41億人民幣，同比上升37.4%，股東應佔溢利7.88億元人民幣，同比增長23.6%。凈利潤增幅明顯高於營業收入，主要原因是大部分產品的毛利率水平均有所提升。

在2017財年首季，集團收入為446.8億元人民幣，同比增長15.02%，股東應佔溢利5.41億元人民幣，同比增長168.8%。增長勢頭較2016財年更強。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為19.57倍，周息率2.16%。股份上日收報12.82元，上望14.49元，止損設於11.9元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。