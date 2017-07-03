港股直擊 即巿股評

港股上半年累漲一成七，連升六個月，踏入下半年首個交易日，料港股窄幅待變機會較大。

美股上周五個別發展，臨近收市見回吐，道指收升62點或0.29%，报21349點，周跌0.2%，月漲1.6%；納指收市跌3點，报6140點，六月份跌近1%。2017年上半年，道指漲8%；納指漲14%、創2009年以來最佳半年度表現。過去一周美股受到了央行言論的影響，在幾位央行官員表示寬鬆貨幣政策即將走到盡頭後，國債收益率攀升，美元走低。投資者重新調整了對歐洲央行以及英國央行開始撤回貨幣刺激的政策預期。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德周五表示，美聯儲的通脹持續提高的目標這次似乎無法實現了。委員會對過去90天的經濟數據的觀點過於激進。考慮到聯儲局在去年12月、今年3月和6月一共加了三次息，經濟數據表現並不算好。

7月4日是美國獨立日，美股和其他所有金融市場都將休市1天。7月3日美股將於美東時間下午1點，提前3小時收市。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報72.44元，較本港上日收市跌0.21元。騰訊(00700)ADR收報280.76元，升1.56元。國壽(02628)ADR收報23.95元，升0.1元。油價近日喘穩，「三桶油」則個別走，中海油(00883)ADR收報8.54元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報4.78元，無升跌；中石化(00386)ADR收報6.14元，升5仙。中資電訊股造好，中移動(00941)ADR收報82.9元，升5仙；聯通(00762)ADR收報11.68元，升8仙。

ADR港股比例指數報25735，較上周五恒指收市跌29點或0.1%。恒指上周五收報25764點，跌200點或0.8%。總結六月，恒指升103點，連升第6個月，累飆3764點或17.1%。恒指6月份只有533點波幅，窄幅待變，短期阻力仍然是6月份高位26090點，支持位為6月份低位的25557點。根據歷年恒指於7月的按月表現，7月的走勢其實頗為突出，平均錄得2.74%的升幅，是第二表現佳的月份， 且上升比例高達68%。換言之，按歷年的統計推算，儘管恒指5、6月的表現並不差，但於7月繼續上升的機會頗高，即恒指將有機會出現七連升。

本港與內地債券市場互聯互通，即是「債券通」，當中的北向通今日起正式開通。國家主席習近平表示，在中央政府和祖國內地支援下，在中國經濟不斷發展的堅實基礎上，香港作為國際金融中心的位置也將愈來愈鞏固，還將成為內地的全球財富管理中心、領先的離岸風險管理中心、內地的全球資產定價中心。

內地方面，財新上月內地製造業PMI指數將於今早公布，市場預計為49.5%，較對上一月跌0.1個百分點。

焦點板塊

地產股：下半年市場大型新盤戰一觸即發。長實荃灣海之戀‧愛炫美連續兩日開放示範單位，發展商指收票反應理想。新地元朗PARK YOHO Genova新盤亦於周六開售，大收旺場。一手熾熱氣氛勢進一步升溫，加上樓價再度破頂，短期宜留意地產股表現。

澳門博彩股：澳門博彩監察協調局公布，剛結束的6月份博彩收入199.94億元澳門元，按年升25.9%，較市場預期的三成或以上升幅為低，按月則下跌12%。留意濠賭股今日表現。

焦點股份

騰訊：宣布7月4日起以《王者榮耀》為試點，基於遊戲累計時長或單次時長對玩家進行相應提醒、下線等操作，實現防止沉迷遊戲的目的。其中，12歲以下未成年人每天限玩1小時，12歲以上未成年人每天限玩2小時。超出時間的玩家將被遊戲強制下線。另外騰訊公布，擬分拆閱文股份於主板獨立上市。騰訊股價上半年大升逾四成，留意券商最新看法。

美東汽車(01268)：發盈喜，估計上半年純利按年增長超過四成。公司指，盈利上升主要由於新項目的貢獻，加上營運效率提高，上半年的收入及淨利潤快速增長。

中國東方(00581)：發盈喜，預計截至6月底止中期淨利潤將按年錄得非常重大增長，主要因為預期銷售收入增長及鋼材產品的平均銷售單價上升等。